「『ただいま！』という気持ちです」イニエスタが5月末“神戸凱旋”へ…「個人的にフットサルは好き」5対5で全力プレー誓う

2025年5月24日(土)25日(日)に行われる『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5』に先駆け、元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタがオンライン記者会見を行った。会場は兵庫県・神戸市の「GLION ARENA KOBE」。屋内アリーナという新たな舞台で、バルセロナとレアル・マドリードで活躍したレジェンドたちが5人制で激突。迫力満点の“超体感型クラシコ”となっている。

ヴィッセル神戸でプレーしたイニエスタにとっては“神戸凱旋”となる。「今回のイベントで神戸に戻れることを楽しみにしています」とイニエスタ。「第二の故郷である神戸に戻ることを楽しみにしていますし、『ただいま!』という気持ちです。特別なイベントを皆さんと一緒に楽しみたい」と話した。今回は5対5で行われ、11人制サッカーとはまた違った“レアなプレー”を見ることができる。イニエスタは「今回のようなフォーマットはプロ選手としてやったことはありませんが、地元にいいフットサル会場があったので、小さい頃から(5対5は)ずっとやっていました。サッカーとの違いはあると思いますが、集まった選手たちも含めてダイナミックな試合、とてもペースの速い試合になると思います」と見どころを挙げた。「個人的にフットサルは好きです。戦術などサッカーとはいろいろな違いがあると思いますけど、ボールさえあれば楽しいことになるでしょう。楽しみながら、全力を出して頑張りたい。サポーターの皆さんにとって楽しい時間になるように全力を尽くしたい」と意気込んでいる。イニエスタは「特別な週末、特別なイベントを皆さんと一緒に楽しみたいと思っています。今回のイベントではすごく近くに感じられると思うので、ぜひ来てください!」と来場を呼びかけた。イベント名:クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5開催日程:2025年5月24日(土)・25日(日)※2日間開催会場:GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市中央区新港町130-2)DAY1:ファンとレジェンドがより近くで触れ合える交流型プログラムを実施。サッカーの枠を超えた体験型コンテンツが満載。・ミート&グリート(選手との交流会)・TEQBALL(テックボール)トーナメント・トークショー などDAY2:ついに迎えるリベンジマッチ本番。屋内アリーナという新たな舞台で、伝説のライバルたちが5人制で激突。観客との距離も近く、迫力満点の“超体感型クラシコ”にご期待ください。・クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5(14:00キックオフ)FCバルセロナ レジェンズ vs レアル・マドリード レジェンズ・アンドレス・イニエスタ(元スペイン代表/FCバルセロナ)・ロマーリオ(元ブラジル代表/FCバルセロナ)・ハビエル・サビオラ(元アルゼンチン代表/FCバルセロナ)・ペペ(元ポルトガル代表/レアル・マドリード)・エメルソン(元ブラジル代表/レアル・マドリード)・ファビオ・コエントラン(元ポルトガル代表/レアル・マドリード)