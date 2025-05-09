星野源、新作『Gen』CDに“即完ツアー”の追加公演チケット抽選シリアル封入
シンガーソングライターの星野源が14日にリリースするニューアルバム『Gen』に、全国ツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』の追加公演に向けたチケット先行抽選シリアルナンバーが封入されることが、9日に発表された。
【写真】笑顔で！『ANN』復帰でダウ90000をゲストに迎えた星野源
対象となるのは、9月21日の大阪・京セラドーム公演、10月18日、19日の神奈川・Kアリーナ横浜公演の3公演。シリアルは、初回限定盤「Box Set “Poetry”」「Box Set “Visual”」、通常盤すべての初回出荷分に封入され、応募期間は5月14日正午から25日午後11時59分まで。
『Gen Hoshino presents MAD HOPE』は、15日の愛知・Aichi Sky Expoを皮切りに全国9会場、全17公演を巡るアリーナツアーで、すでに沖縄アリーナまでの公演は全て即日ソールドアウト。台北、上海、ソウルをまわるアジアツアーの開催も発表され、国内外で大きな話題となっている。注目を集める追加公演のチケットを手に入れる貴重なチャンスとなる。
【写真】笑顔で！『ANN』復帰でダウ90000をゲストに迎えた星野源
対象となるのは、9月21日の大阪・京セラドーム公演、10月18日、19日の神奈川・Kアリーナ横浜公演の3公演。シリアルは、初回限定盤「Box Set “Poetry”」「Box Set “Visual”」、通常盤すべての初回出荷分に封入され、応募期間は5月14日正午から25日午後11時59分まで。
『Gen Hoshino presents MAD HOPE』は、15日の愛知・Aichi Sky Expoを皮切りに全国9会場、全17公演を巡るアリーナツアーで、すでに沖縄アリーナまでの公演は全て即日ソールドアウト。台北、上海、ソウルをまわるアジアツアーの開催も発表され、国内外で大きな話題となっている。注目を集める追加公演のチケットを手に入れる貴重なチャンスとなる。