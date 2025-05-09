下北沢で音楽とビールの祭典「Swim in the Beer Fest 2025」開催決定
下北沢SHELTERと下北線路街空き地を使用し、音楽とクラフトビールを掛け合わせたイベント「Swim in the Beer Fest 2025」が7月21日（月・祝）海の日に開催される。
THE FOREVER YOUNG、GOOD4NOTHING、DJ ADAM atなどなど、思わずお酒がすすみそうな、そしてお酒が好きな総勢14組が出演。ブリュワリーはSHELTERでも展開する伊勢のひみつビール、同じ地域の伊勢角麦酒といった海あり県を中心に7社が出店する。
チケットはLivepocketにて、SHELTERと空き地のフリーパス入場券を先着先行販売。ドリンク代は1500円分（300円券が5枚綴り）別途当日に購入するかたちとなっているとのこと。なお、先行期間中は通常より安く購入できる。
＜イベント情報＞
Swim in the Beer Fest 2025
2025年7月21日（月祝・海の日）
会場：下北沢SHELTER / 下北線路街空き地
時間：OPEN 11:00 / START 12:00
前売：\3500 / 先着先行時 \3000 ＋ドリンク代 \1500別途必要
取扱：Livepocket
https://t.livepocket.jp/e/sib_2025
出演：
GOOD4NOTHING
THE FOREVER YOUNG
INKYMAP
RAZORS EDGE
Cloque.
SpecialThanks
39degrees
Good Grief
Mrs.WiENER
<空き地>
DJ ADAM at
FILTER
THE LOCAL PINTS
レイラ
きのホ。
<出店ブリュワリー>
伊勢角麦酒
CRAFTROCK brewing
NAMACHAん brewing
ひみつビール
VERTERE
Mountain River Brewery
HUMANS BEER
下北沢SHELTER WEB https://www.loft-prj.co.jp/schedule/shelter
THE FOREVER YOUNG、GOOD4NOTHING、DJ ADAM atなどなど、思わずお酒がすすみそうな、そしてお酒が好きな総勢14組が出演。ブリュワリーはSHELTERでも展開する伊勢のひみつビール、同じ地域の伊勢角麦酒といった海あり県を中心に7社が出店する。
＜イベント情報＞
Swim in the Beer Fest 2025
2025年7月21日（月祝・海の日）
会場：下北沢SHELTER / 下北線路街空き地
時間：OPEN 11:00 / START 12:00
前売：\3500 / 先着先行時 \3000 ＋ドリンク代 \1500別途必要
取扱：Livepocket
https://t.livepocket.jp/e/sib_2025
出演：
GOOD4NOTHING
THE FOREVER YOUNG
INKYMAP
RAZORS EDGE
Cloque.
SpecialThanks
39degrees
Good Grief
Mrs.WiENER
<空き地>
DJ ADAM at
FILTER
THE LOCAL PINTS
レイラ
きのホ。
<出店ブリュワリー>
伊勢角麦酒
CRAFTROCK brewing
NAMACHAん brewing
ひみつビール
VERTERE
Mountain River Brewery
HUMANS BEER
下北沢SHELTER WEB https://www.loft-prj.co.jp/schedule/shelter