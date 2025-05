【「ハーレムオブトーキョー」コラボイベント】 5月13日~5月27日 開催

PC(ブラウザ版)/SP(ブラウザ版)/DMM GAMESストアにて展開されいるアウトローハーレム系経営RPG「ハーレムオブトーキョー」において、“最強ヒロイン”の異名で知られるセクシー女優・瀬戸環奈さんとのコラボが5月13日より5月27日にかけて実施される。

開催に先駆けて5月8日に実施されたPRイベントには瀬戸環奈さん本人が登壇。コラボに関するコメントやインタビューなども実施されたので、その模様の一部を動画でお届けする。

【「ハーレムオブトーキョー」PRイベント1】【「ハーレムオブトーキョー」PRイベント2】

