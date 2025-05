NHKは、音楽番組『ザ・グレイテスト・ヒッツ』の第6回放送として、「西城秀樹スペシャル」を17日午後11時30分から15分間にわたり放送する。昭和、平成、令和にわたりNHKが制作してきた音楽番組『レッツゴーヤング』『ポップジャム』『MUSIC JAPAN』などの貴重映像から名パフォーマンスを紹介する同番組で、今回は“ロックな西城さん”の魅力に迫る。1972年にデビューし、トップアイドルとして一世を風靡した西城秀樹さん。番組では、その華やかなキャリアのなかでも特に注目されるロックボーカリストとしての姿にフォーカスする。洋楽への造詣が深く、自身のコンサートでも積極的にロックナンバーを披露してきた西城さんは、今なお“日本のロックシンガー”として高く評価されている。

紹介される楽曲は3曲。1981年の『レッツゴーヤング』で披露された、イギリスのバンド・RAINBOWの「I Surrender」、2001年の『青春のポップス』で披露した、ビートルズのカバーでも有名なロックンロールの名曲「TWIST AND SHOUT」、そして1998年の同番組で披露したDEEP PURPLEの「SMOKE ON THE WATER」だ。特に「TWIST AND SHOUT」では、西城さんがドラムを演奏しながら歌う姿も必見。小学生の頃からバンドでドラムを担当していたという、音楽的バックボーンも感じさせるパフォーマンスとなっている。MCを務めるお笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也と屋敷裕政も、今回初めて見るという映像の数々に「セクシーで“オス味”を感じた」「世界を見ていた」と感嘆の声を寄せている。番組は総合テレビで放送され、NHKプラスでの同時配信および1週間の見逃し配信も行われる。時代を超えて輝く西城秀樹さんのロックパフォーマンスに、あらためて注目が集まりそうだ。■ニューヨーク・嶋佐和也コメント秀樹さんの当時の映像をちゃんと見たことがない世代なんですが、あんなにセクシーだったんですね。今のアイドルにはなかなかいない“オス味”を感じました。本当にロックが好きだったんでしょうね。普通のアイドルと違う理由はそこ。ロックなんだ、“HIDEKI”は。■ニューヨーク・屋敷裕政コメントジャパニーズアイドルのイメージでしたが、視野を世界に向けてたんですね。この番組にはいつも影響を受けちゃいます。秀樹さんの映像を見て、僕も、色黒でロン毛、シャツのボタンも外したくなりました。■放送予定5月17日(土) 後11:30〜後11:45 <NHK総合>※NHKプラスで、同時配信・1週間の見逃し配信あり。