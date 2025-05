ジャパンビーチバレーボールツアー2025第2戦グランドスラムグランフロント大阪大会の予選が9日に行われ、女子日本代表候補の宮部愛芽世(23)が初参戦した。宮部は金蘭中学、高校の後輩で現在トヨタ自動車ビーチバレーボール部の秋重若菜(22)とペアを組み、結果セットカウント0ー2で敗れ、予選で敗退した。

予選は小雨が降る中、金田洋世(39、フリー)樫原美陽(27、一つ山ホールディングス株式会社)ペアと対戦。SVリーグで初代女王に輝いた大阪マーヴェラスの宮部は持ち前の力強いスパイクを見せるもなれない砂でのプレーに苦戦。ストレートでの敗戦となってしまった。

悔しい結果も宮部は「いろいろ技術面の課題はあったが、秋重と久しぶりにバレーができてとにかく楽しかった」と笑顔を見せた。

宮部はインドアで今年度の日本代表にも選出されており、“二刀流か?”と期待されるが本人は「今のところはあまりイメージできていない」とのこと。しかし「挑戦してみてビーチバレーの選手にリスペクトを感じた。私もビーチバレーに注目していきたいと思った」と話した。

【ジャパンツアー グランフロント大阪大会 トーナメント1回戦(10日)】

■男子

9:00〜郄橋巧/池田隼平 vs 古田史郎/辰巳遼

10:00〜水町泰杜/Thomas Hartles vs 倉坂正人/詫間悠

11:00〜立谷純太郎/永井 雄太 vs 関寛之/石川瀬那

12:00〜西村晃一/石島雄介 vs Martin Kaufer/庄司憲右

■女子

13:00〜伊藤桜/沢目繭 vs 宇都木乃愛/森愛唯

14:00〜酒井春海/坪内紫苑 vs 菊地真結/藪見真歩

15:00〜辻村りこ/西堀健実 vs 本村嘉菜/本村成優

16:00〜金田洋世/秋重若菜 vs 中川知香/坂本実優