¡ÖÌ´¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡×Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî»ë»¡2ÆüÌÜ¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤Ç²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¿¶¤ë
¤¤Î¤¦¤ËÂ³¤¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¡ÖÌ´¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ë¡ÖEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤«¤é¡ÖÂçºå¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤À¤ó¤¸¤ê¡×¤Ê¤É40Âæ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢À¸¤Ç¸«¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ´¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë´Û¡£Ì¤Íè¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¸æÍ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¿Í¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÌ´¡×¤ò½ñ¤¹þ¤à¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë»Ø¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Î29¤«¹ñ¤¬¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤ï¤¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¿Í¤Ë²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¡Ö¿©¤È¤¤¤Î¤Á¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖEARTH MART¡×¤Ç¤¹¡£
Íñ¤Î³Ì¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢É÷¤ÎÅ¸¼¨Êª¤ä¡¢µðÂç¤ÊÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¸æÍ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ìÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤´¡×¤ª¤è¤½2Ëü8000¸Ä¤¬»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Í¼Êý¡¢µ¢µþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£