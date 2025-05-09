¡Ö¤¢¤ó¤¿¤éÆü¹Ò¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î°äÂÎ¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÏÓ¤â¡Ä520¿Í¤¬»àË´¡ÖÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡×¤Î¾×·â¼Ì¿¿
¡¡»à¼Ô¿ô520¿Í¡ÄÀ¤³¦ºÇ°¤ÎÈô¹Ôµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¡×¡£Ì¤Á½Í¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢1985Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ë¤É¤ó¤Ê¾×·â¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡Æ±»ö¸Î¤ò¼èºà¤·¤¿ÊóÆ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜ¾º»á¤Î¿·´©¡ØÄÉÁÛ¤Î¸½¾ì¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡Û»àË´¼Ô520Ì¾¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÏÓ¤¬¡ÄÊóÆ»¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¡Ö»Ë¾åºÇ°¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î(¥«¥é¡¼¼Ì¿¿)¡×¤ò¸«¤ë
°äÂÎ¤ò¥Ø¥ê¤Ø±¿¤Ó¹þ¤à¼«±ÒÂâ°÷¤¿¤Á¡¡©¶¶ËÜ¾º
¢¡¢¡¢¡
ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬¸æÁãÂë»³¤ËÄÆÍî
¡¡1985Ç¯8·î12Æü¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¤¬·²ÇÏ¸©¸æÁãÂë»³¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾Ú¸À¤«¤é¡¢»ö¸Î¤ÎÀ¨»´¤µ¤È¼èºà¿Ø¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜ»á¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç»öÂÖ¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ö19»þ¤´¤í¡¢±©ÅÄ¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Âçºå°ËÃ°¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤¬¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×
¡¡µÞ¤¤¤Ç¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¶¶ËÜ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÆÍîÃÏÅÀ¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏÂÐºöËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¾Ç¤ê¤«¤éµ¼Ô¤¬Æü¹Ò´Ø·¸¼Ô¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤éÆü¹Ò¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×
»³¤ËÄÆÍî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ãÆÍ¤·¤¿¤Î¤À
¡¡Íâ13Æü¤ÎÄ«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÆÍî¸½¾ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö400t¤Î¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤¬¡¢ÄÆÍî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ãÆÍ¤·¤¿¤Î¤À¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë¡¢µ¡ÂÎ½ÅÎÌÌó500t¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë200t¶á¤¤¹Ò¶õÇ³ÎÁ¥±¥í¥·¥ó¤Ï¡¢Èøº¬¤Ë¾×ÆÍ¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìÌÌ¤Ë¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¡ÂÎÉôÉÊ¤ä¾èµÒ¤Î²ÙÊª¡¢°äÂÎ¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÚ¤Î»Þ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÏÓ¡¢¹âÇ®¤ÇÃº²½¤·¤¿ÉôÊ¬°äÂÎ¤Ê¤É¡¢À¨»´¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°ìÀÊ¤Î¾èµÒ¥·¡¼¥È¤¬Ç³¤¨¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡ØµðÂÎ¤¬¶õ¤òÈô¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç520Ì¾¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡£¶¶ËÜ»á¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤Î¶²¤í¤·¤µ¤È¡¢¼èºà¿Ø¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Âç·¿Î¹µÒµ¡¤Î±¿¹Ò¤ËÀø¤à´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë