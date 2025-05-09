¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤Ëº£µ¨½é¤Î2ÎÝÂÇ¤Ê¤ÉÂÇÀþÌöÆ°¤ÎÁ°²ó»î¹ç¤«¤éÊÑ¹¹¤Ê¤·¡¡ÀèÈ¯¤ÏÀÖÀ±Í¥»Ö
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í(9Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤«¤éµÞ¤¤ç1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ëº£µ¨½é¤Î2ÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¡£¤³¤Î»î¹ç¤«¤éÌî¼ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤¯Æ±¤¸ÉÛ¿Ø¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡£¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÀèÈ¯¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡3ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨2.18¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿3Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢7²ó98µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¤âÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ó°Ì¥¡¼¥×¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸¤¯¼ó°Ì¤ËÎ©¤Äºå¿À¤Î»î¹ç¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£