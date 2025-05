【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

コジマプロダクションは5月9日、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」が完成にあたるゴールドマスター承認を受けたことを明らかにした。

本作は6月26日に発売を予定しているシリーズ最新作。2022年12月9日に開催されたイベント「The Game Awards 2022」にてその存在が正式発表されたが、ついに完成を迎える形となった。

コジマプロダクションの公式Xでは「DEATH STRANDING 2」と記載されたディスクを手にした小島監督の姿が確認できるほか、だるまに目をいれる写真や、スタッフ陣の集合写真も投稿している。小島秀夫氏も自身のXにて承認を受けたことをコメントし「ありがとうございます」と感謝を伝えている。

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved