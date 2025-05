【4週連続 プレミアホビー商品抽選販売 第3弾】 抽選申込期間:5月9日15時~5月16日15時まで 当選発表:5月18日から4日以内(当選者のみ)

DMMは、オンラインストア「DMM通販」にて「4週連続 プレミアホビー商品抽選販売 第3弾」を5月9日15時より開催した。抽選販売受付期間は5月16日15時まで。

「4週連続 プレミアホビー商品抽選販売 第3弾」ではBANDAI SPIRITSのプラモデルなどを対象とした抽選販売となっている。ラインナップには「ズゴック&キャバリアーアイフリッド セット」、「HGAGE 1/144 ガンダムAGE-1 ノーマル」、「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」、「MG 1/100 ゼータガンダム Ver.Ka」などがある。

その他、「リコリス・リコイル・コラボモデル『千束の銃』」、「アズールレーン 瑞鶴 瞬速の真名」も対象となっている。

(C)創通エージェンシー・サンライズ

(C)創通・サンライズ

(C) Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.