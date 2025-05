吉本興業は9日、開催中の大阪・関西万博において「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指すイベント「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」を6月15日に開催することを発表した。

同イベントでは、大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現とSDGsの達成への貢献を目指し、万博会場各所で様々な催しを展開。メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」でのオープニング&クロージングステージには、JO1がスペシャルサポーターとして登場。クロージングステージではパフォーマンスも披露する。イベントの模様は吉本興業公式YouTubeチャンネルにて生配信が予定されている。

吉本興業パビリオン「よしもと waraii myraii 館」では、「こころとからだにつながる笑いのチカラ」をテーマに、若手からベテランまで人気芸人が多数出演し、誰もが笑顔になれるステージを展開。さらに万博会場各所を使って、JO1メンバーのオリジナルメッセージ付き画像が出現するスタンプラリーなども実施される。