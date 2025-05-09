Ë¾ºÎ¶¡¢²Æ¾ì½ê¡Ö¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¡×¡¡Ìî¸«½ÉÇ©¿À¼Ò¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï9Æü¡¢ÁêËÐ¤Î¿ÀÍÍ¤òº×¤ëÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÌî¸«½ÉÇ©¿À¼Ò¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·²£¹Ë¤Î½Õ¾ì½ê¤Ï±¦ÉªÄË¤Ê¤É¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹²Æ¾ì½ê¡Ê11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¿¤Ö¤óÂç¾æÉ×¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï¤±¤¬¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ§¤Ã¤ÆÅÚÉ¶Æþ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï²áµî6¾¡6ÇÔ¤Î¾®·ë¼ãÎ´·Ê¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¼ã¸µ½Õ¤ÈÅö¤¿¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ö¤ä¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î²£¹Ë¤Î¤·¤³Ì¾¤¬Ä¦¤é¤ì¤¿ÀÐÈê¤Ë¤Ï¡¢74Âå¤È¤·¤Æ¼«¤é¤¬²Ã¤ï¤ê¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤ë¤Î¤Ï¤Í¡×¤È¾¯¤·¤À¤±É½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£