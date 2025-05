電源体験＆防災・アウトドア講座などを実施！BLUETTI「アウトドアデイジャパン仙台」出展

BLUETTI(ブルーティ)は、2025年5月10日(土)・11日(日)、宮城県仙台市・七北田公園にて開催される「アウトドアデイジャパン仙台」に出展します。

BLUETTI「アウトドアデイジャパン仙台」出展

クリーンエネルギーのパイオニアであるBLUETTI(ブルーティ)は、2025年5月10日(土)・11日(日)、宮城県仙台市・七北田公園にて開催される「アウトドアデイジャパン仙台」に出展。

今回は「防災」と「アウトドア」をテーマに、日常の備えからアウトドアライフまで、BLUETTIのポータブル電源の活用方法と使用ノウハウをたっぷり紹介します。

■福岡会場では大盛況!BLUETTIブースレポート

4月19日・20日に開催された「アウトドアデイジャパン福岡」では、たくさんの方にBLUETTIブースにお立ち寄りいただきました。

ポータブル電源やソーラーパネルの使い方を実演し、「防災時だけじゃなく、普段使いにも便利なんだ!」と、多くの驚きと喜びの声をいただきました。

抽選会では豪華景品が当たり、来場者の皆さまの笑顔があふれる2日間となりました。

アウトドアディジャパン福岡2025でのブルーティブース

■アウトドアデイジャパン仙台の案内

アウトドアディジャパン仙台2025

・開催日:5月10日(土)・11日(日)9:30〜16:30

・会場 :七北田公園(ななきた公園)芝生広場 他

・入場無料/ペットOK/雨天決行

【BLUETTIブースでできること】

BLUETTIブースでできることはたくさん

(1)話題の商品を展示(ポータブル電源の実機を見て、触って、試せます)

・日本限定モデル「AORAシリーズ」

・次世代交換式バッテリー「SwapSolarエコシステム」

・持ち運べる革新的モデル「ハンズフリーシリーズ」

・高い変換効率を誇るBLUETTIソーラーパネル

(2)来場者限定!抽選会(数量限定/先着順)

(3)電源のプロが教える「電源活用講座」

→日常使い、防災、アウトドア…すべてに役立つ使い方を解説

(4)最新モデル情報や、今後のキャンペーン情報をいち早くお届け

(5)BLUETTIもチャリティ活動に参加。

未来へのエネルギーを、みんなでシェア

■今後の出展予定

災害対策もアウトドアもブルーティポータブル電源。

福岡・仙台だけではなく、ブルーティは全国のアウトドアイベントを盛り上げます。

5月から6月の主な出展イベントは下記の通りです。

- 5月10日(土)・11日(日) アウトドアデイジャパン仙台

会場:七北田公園 芝生広場 他

- 5月17日(土)・18日(日) アウトドアパーク2025

会場:万博記念公園 東の広場

- 5月31日(土)・6月1日(日) BE-PALアウトドア博覧会2025

会場:スノーピーク鹿沼キャンプフィールド&スパ

- 6月21日(土)・22日(日) アウトドアデイジャパン札幌

会場:北3条広場(アカプラ)

電源があれば、アウトドアも日常ももっと楽しく、もっと安心に!

