『すみっコぐらし』の新テーマ「夢みるしっぽず」のコラボカフェが、横浜・Cafe Fan Baseにて 5月28日(水)〜6月29日(日)の期間限定で開催される。横浜・みなとみらい、ランドマークプラザ5階にあるコラボカフェ「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」にて、2025年5月28日(水)〜6月29日(日)の期間限定で「夢みるしっぽずカフェ」が開催される。

「しっぽず」とは、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のたべもののアイドルを夢みる「えびてんのしっぽ」が、「えびふらいのしっぽ」、「あじふらいのしっぽ」と組んだユニット名。今回開催されるコラボカフェでは、「しっぽず」をテーマにしたフードはもちろん、「しっぽず」を応援するすみっコたちをイメージしたサンデーやドリンクをご用意。「しっぽず」メンバーがライスとなってかたどられたオムライスや、集合イラストが可愛いホワイトシチュー、明太クリームパスタなど、見てるだけでも癒やされる可愛いメニューが目白押し。ピンクのソースが可愛い「しっぽず!きらきらコンサートパフェ」やケーキ、すみっコぐらしのキャラクターたちを模したプチサンデーなどのデザートもあわせて楽しんじゃおう。また、ここでしか手に入らない新アート「夢みるしっぽず」のイラストを使ったオリジナルグッズや注文特典も登場!「しっぽず」たちが活躍しているイラストが楽しめるラバーコースターやハンドタオルなど、パステルカラーの淡い愛らしさいっぱいのグッズが盛りだくさん。フード注文特典として、コラボフード・デザート・ドリンクメニューを1点ご注文につき『オリジナルコースター』をランダムに1枚プレゼント。また、グッズ購入特典としては1会計につきグッズを3300円(税込)以上お買い上げの方に、『オリジナルクリアカード』がランダムに1枚プレゼントされる。たべものを味わいながら、夢みるしっぽずたちを応援しましょう♪(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.