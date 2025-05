ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『名探偵コナン』グッズを紹介します!

セガプライズ『名探偵コナン』グッズ

投入時期:2025年5月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月も、セガプライズから『名探偵コナン』グッズが続々登場!

シリコンポーチなどの雑貨やかわいいマスコット、そして「赤井秀一」と「降谷零」のかっこいいフィギュアなど、全8種類がラインナップされます。

名探偵コナン プラチナムザッカ折り畳みボックスチェアー

投入時期:2025年5月9日より順次

サイズ:全長約30×30×28cm

種類:全2種(ブルー、ブラック)

収納ができて、座ることもできる折り畳み式のボックスチェアーが初登場!

リビングや子ども部屋などで活躍してくれるプライズです。

名探偵コナン プラチナムザッカフロアマット“江戸川コナン”

投入時期:2025年5月9日より順次

サイズ:全長約70×1×64cm

種類:全1種(江戸川コナン)

「江戸川コナン」の衣装をモチーフにした、大きなサイズのフロアマットが初登場☆

実際に床に敷いて使うことができます。

お部屋のアクセントになってくれる、インパクト大なデザインがポイントです。

名探偵コナン プラチナムザッカショルダー付シリコンポーチVol.3

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約17×3.5×14cm

種類:全3種(怪盗キッド、降谷零、風見裕也)

ショルダー付きシリコンポーチの第3弾が登場!

オリジナルデザインのかわいいポーチになっています。

お顔デザインの裏面はファスナー仕様。

ちょっとした小物を入れることができるポーチです。

物を入れて持ち歩けるほか、ショルダーを外して、ポーチだけ飾ることもできます☆

名探偵コナン きゃらまる マスコットバッジVol.3

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約9×2.5×7cm

種類:全7種(怪盗キッド、降谷零、風見裕也、松田陣平、諸伏景光、萩原研二、伊達航)

“きゃらまる”マスコットバッジシリーズの第3弾が、オリジナルのお顔デザインでラインナップ。

カバンにつけても飾ってもかわいいデザインです!

「怪盗キッド」や「降谷零」たちが持ち物をかわいくデコレーションしてくれます。

名探偵コナン Luminasta “赤井秀一”

投入時期:2025年5月16日より順次

サイズ:全長約6×11.5cm

種類:全1種(赤井秀一)

TVアニメ『名探偵コナン』から、「赤井秀一」の“Luminasta(ルミナスタ)”が初登場!

銃をかまえて狙っている姿がかっこいいフィギュアです。

狙いを定めて、膝立ちをして、撃つタイミングを待っている姿が表現されています。

ジャケットや髪の毛がなびく姿は、動きが伝わるような躍動感にあふれた造形。

鋭い眼光の、クールな表情にも注目です☆

本体の造形に合わせ、台座はビル廃墟の屋上をイメージ。

銃や衣装の質感にもこだわりを感じます。

細部まで丁寧に造形された後ろ姿もかっこいい!

お部屋に飾ってずっと眺めて居たくなるフィギュアです☆

名探偵コナン すやちびぃ ミニぬいぐるみVol.3

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約10×7×11cm

種類:全3種(灰原哀、赤井秀一、沖矢昴)

両手をそえて、すやすやと寝ている姿に癒やされるぬいぐるみ“すやちびぃ”の第3弾が登場!

座ってすやすや眠る、「灰原哀」「赤井秀一」「沖矢昴」の3人がラインナップされます。

すこし首を傾けているのもキュートです☆

名探偵コナン ちょこのせ プレミアムフィギュア“降谷零”〜寝そべりVer.〜

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約16×6cm

種類:全1種(降谷零)

いろいろなところに置くことができる“ちょこのせ”ブランドから、「降谷零」の寝そべったポーズのフィギュアが初登場!

ワイシャツ姿で寝そべる「降谷零」が格好いい!

後ろ姿もスタイルの良さが際立ちます!

ゆるく結んだネクタイや何気なく置かれた手など、自然な仕草に注目のフィギュアです☆

名探偵コナン Pastel Art Collection マスコットVol.1

投入時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約7×4×10cm

種類:全3種(江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭)

ほんわかとしたパステル調のセガ描き起こしイラストを使用したマスコットが初登場。

記念すべき第1弾として「江戸川コナン」「工藤新一」「毛利蘭」が展開されます。

たくさんの種類を集めたくなるマスコットです☆

『名探偵コナン』に登場するキャラクターたちのバラエティに富んだプライズ!

2025年5月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『名探偵コナン』グッズの紹介でした。

