7人組ガールズグループ・XGのワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」のファイナル・東京ドーム公演(5月14日開催)が、YouTubeの「XGチャンネル」で生配信されることが発表された。先日、アメリカ最大級の音楽フェス、「コーチェラ2025」(Coachella Valley Music and Arts Festival)に2週に渡り出演し、Xの世界トレンド2位になるなど、パフォーマンスが多くの国内外メディアから高く評価され、世界で大きな旋風を巻き起こしたHIPHOP/R&Bガールズグループ・XG。

JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組で、グループ名である「XG」は「Xtraordinary Girls」を表し、常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人たちをエンパワーしていく。2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビュー。全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクイン、米「Billboard」誌で日本人ガールズグループとしては史上初となる表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げている。2024年11月にリリースした2nd Mini Album「AWE」は、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たす。2024年から、初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を世界35都市(18の国と地域)で47公演開催しており、5月14日にツアーファイナル公演を東京ドームで開催する。本公演はすでにチケットがソールドアウトになっており、海外のファンを中心に歓喜の声が上がっている。約5万人のファンを動員する見込みのツアーファイナル公演で、XGがどんなステージを披露してくれるのか期待が高まる。また、東京ドーム公演と同日の5月14日には、メンバーが、「国境や距離を越えてALPHAZ(※XGファンの総称)と一緒に過ごし作り上げていった特別な旅を歌った楽曲」という、最新シングル「MILLION PLACES」がリリースされる。東京ドームで繰り広げられる感動のステージとともに、XGが伝える愛のメッセージに期待が高まる。「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” FINAL ‐Landing at TOKYO DOME YouTube Live」は、YouTube「XGチャンネル」にて5月14日18時30分より配信予定。