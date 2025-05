Google検索やChrome、Androidなどインターネットに不可欠なプラットフォームを複数開発・提供しているGoogleが、インターネット上にはびこる最新詐欺に対抗するため、どのようにAI技術を活用しているかについて、自社ブログで紹介しています。How we’re using AI to combat the latest scamshttps://blog.google/technology/safety-security/how-were-using-ai-to-combat-the-latest-scams/

Chromium Blog: Fighting Unwanted Notifications with Machine Learning in Chromehttps://blog.chromium.org/2025/05/fighting-unwanted-notifications-with.htmlGoogle Online Security Blog: Using AI to stop tech support scams in Chromehttps://security.googleblog.com/2025/05/using-ai-to-stop-tech-support-scams-in.html◆Google検索:AI活用で検索詐欺を80%超も阻止Google検索では、AIの活用により毎日数億件もの詐欺的な検索結果を検知・ブロックしているそうです。Googleが公開した「検索における詐欺対策レポート」によると、AIを活用した詐欺検知システムへの投資および分類器の改良により、詐欺的なウェブページの検知数は20倍も増加したそうです。これによりGoogle検索の検索結果が正当なものであることが保証され、機密データを盗もうとする有害なウェブサイトからユーザーを守ることが可能になるとGoogleは主張しています。AIの進歩により詐欺対策技術は強化されており、ウェブ上の膨大なテキストを分析し、組織的な詐欺キャンペーンを特定し、新たな脅威を検知することが可能になっている模様。例えば、航空会社のカスタマーサービスプロバイダーを装い、助けを求めている人々を騙す悪質な行為者がウェブ上で大幅に増加していることが確認されているそうです。検索におけるこうした詐欺行為は、Google検索では既に80%以上削減されており、詐欺電話番号に電話をかけるリスクを大幅に低減することに成功しています。◆Chrome:セーフブラウジングをGemini Nanoで強化Chromeのセーフブラウジングの「保護強化機能」は、ウェブブラウザとしては最高レベルのセキュリティ保護を提供しており、「標準保護機能」と比較するとフィッシング詐欺など詐欺行為からユーザーを最大2倍も安全に保護することが可能だとGoogleは伝えています。セーフブラウジングの保護強化機能に、デスクトップ版のオンデバイス型大規模言語モデル(LLM)であるGemini Nanoが導入されました。これによりセーフブラウジングの保護強化機能を利用しているユーザーに、オンライン詐欺に対するさらなるセキュリティ強化を提供可能となるそうです。オンデバイス型アプローチにより、危険なウェブサイトに関する洞察を即座に提供可能となり、これまでになかった詐欺にも対処できるようになる模様。Gemini Nanoはウェブサイトの多様で複雑な性質を抽出できるため、Googleは「この用途に最適」であり「新たな詐欺の手口にも迅速に対応できるようになります」と記しました。Googleは「私たちは既に、このAIを活用した新しいアプローチを、今日のユーザーが直面する最大のオンライン脅威のひとつである『リモートテクニカルサポート詐欺』からユーザーを保護するために活用しています。今後、この保護をAndroidデバイスにも拡大し、さらに多くの種類の詐欺にも適用していく予定です」とも記しています。◆Android:詐欺・スパム・不要な通知と戦う詐欺サイトのリスクはサイト自体にとどまりません。ウェブサイトからの通知を有効にしている場合、悪質なサイトは大量な通知でユーザーをだまそうとするケースがあります。このような悪質な通知、スパム通知、誤解を招くような通知を未然に防ぐため、Android版ChromeにAIを活用した新しい警告機能が導入されました。オンデバイスの機械学習モデルが通知にフラグを付けると、警告が表示され、登録を解除するか、ブロックされたコンテンツを表示するかを選択可能となります。警告の表示が誤っていると思われる場合、今後そのウェブサイトからの通知を許可するかどうかを選択することも可能です。◆Android:巧妙な詐欺電話やメッセージ詐欺からユーザーを守る詐欺は一見無害に見える電話やテキストメッセージから始まることがよくあり、その後、危険な状況へと発展します。Androidユーザーをこうした巧妙な詐欺から守るため、GoogleメッセージとGoogle電話に、デバイス上で動作するAIを活用した詐欺検出機能が導入されています。Googleが「通話やチャット中に詐欺を検出して警告する」というスマホ向けAI機能を発表 - GIGAZINE