1周年記念！ホンダモビリティ南関東「東京2025 世界陸上の観戦チケットが当たるキャンペーン」

ホンダモビリティ南関東「東京2025 世界陸上の観戦チケットが当たるキャンペーン」

東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のホンダ直営販売会社が統合された「株式会社ホンダモビリティ南関東」は、2025年4月で誕生から1周年を迎えたことを記念して、東京2025 世界陸上の観戦チケットが当たるキャンペーンを開催。

世界のトップアスリートたちが集結し、歴史に残る熱戦が繰り広げられる東京2025世界陸上。

この夏、東京は再び世界のスポーツの中心となり、陸上競技の最高峰の戦いが展開されます。

世界中のアスリートが最高潮のパフォーマンスを発揮する世紀の瞬間を会場で体感できるチャンスです!!

1周年記念キャンペーンは、来場抽選、新車・中古車ご成約抽選の2つのチャンスを設けています。

お車の購入を検討されている方は、この機会にホンダモビリティ南関東各店舗に足をお運びください。

キャンペーン開催期間と内容は以下の通り。

【1stチャンス】

ご来店で当たる!250組500名様に観戦チケットプレゼント

キャンペーン実施期間:2025年4月19日(土)〜6月30日(月)

<観戦チケットの対象>

●DAY2 9/14 sun EVENING SESSION 男子・女子 100m決勝など 抽選で50組100名様

●DAY3 9/15 mon EVENING SESSION 男子3000m障害物決勝など 抽選で50組100名様

●DAY8 9/20 sat EVENING SESSION 女子やり投げ決勝など 抽選で100組200名様

●DAY9 9/21 sun EVENING SESSION 男子・女子 4×100mリレー決勝など 抽選で50組100名様

※キャンペーン期間中に株式会社ホンダモビリティ南関東のお店にご来店いただき、LINE公式アカウントを友だち追加のうえ、アンケートにご回答ください。

【2ndチャンス】

新車・中古車ご成約で当たる!750組1,500名様に観戦チケットプレゼント

キャンペーン実施期間:2025年4月19日(土)〜6月30日(月)

<観戦チケットの対象>

●DAY2 9/14 sun EVENING SESSION 男子・女子 100m決勝など 抽選で150組300名様

●DAY3 9/15 mon EVENING SESSION 男子3000m障害物決勝など 抽選で150組300名様

●DAY8 9/20 sat EVENING SESSION 女子やり投げ決勝など 抽選で300組600名様

●DAY9 9/21 sun EVENING SESSION 男子・女子 4×100mリレー決勝など 抽選で150組300名様

※キャンペーン期間中に株式会社ホンダモビリティ南関東のお店で新車または中古車をご成約いただき、LINE公式アカウントを友だち追加のうえ、アンケートにご回答ください。

【キャンペーンの詳細はこちら】

https://www.hondamobility-minamikanto-campaign.com/lp/2504cpseriku/

【注意点】

・ご応募は専用の応募用紙からご応募ください。

・ご来店時、ご成約時それぞれでお一組様1回ずつのご応募とさせていただきます。

・ご応募の際は観戦ご希望日を第1〜3希望までご指定いただけますが、ご応募の状況によりご希望日以外の日程でご当選となる場合があります。

・厳正なる抽選を実施し7月中旬頃を目安にご当選の方にのみご連絡をさせていただきます。

また、当選の発表はご当選者様へのご連絡をもって発表とかえさせていただきます。

※時期は変更になる場合があります。

・当選チケットは店頭でのお渡しとなります。

・当選チケットの換金、他の商品との引換はできません。

また、転売は固くお断りします。

・観戦会場までの交通費、駐車代、ご飲食代などチケットに含まれない費用はお客様のご負担とさせていただきます。

・本キャンペーンにご当選の方は他のキャンペーンの対象外となる場合があります。

・詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

【東京2025世界陸上競技選手権大会】

日程:2025年9月13日(土)〜9月21日(日)

会場:国立競技場 ほか

