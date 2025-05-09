横山 裕、ソロプロジェクト「ROCK TO YOU」始動。ソロFC・全国ツアー・ソロアルバムのリリースも決定
SUPER EIGHTの横山 裕が、1年間限定のソロプロジェクト「ROCK TO YOU」を立ち上げることを発表した。
グループとしてデビュー20周年という節目を迎える中、あえて“武者修行”と銘打った挑戦に踏み出す。
本プロジェクトでは、自身初のソロファンクラブの発足、全国11都市を巡るライブツアーの開催、さらに初のソロアルバムリリースも決定。
アルバムタイトルはプロジェクト名と同じ『ROCK TO YOU』。ロックの日でもある6月9日に、ファミクラオンラインストア限定で発売される。リリース情報と合わせて、アーティスト写真とアルバムジャケット写真も公開された。
未解禁の収録曲たちにも、愚直なまでにまっすぐな言葉が詰まっており、聴く者の心にダイレクトに響くアルバムに仕上がっている。さらに、アルバム『ROCK TO YOU』は、ファン必携の限定仕様にも注目。
完全生産限定盤は、オリジナルTシャツ＆リストバンドが付属したスペシャルグッズ仕様。初回限定盤は、「ロックスター」のMusic Clip、Behind the scenes、撮りおろしフォトブックがセットになったビジュアル堪能型パッケージとなっている。
同時に本日、横山 裕ソロファンクラブ「ROCK TO YOU」も発足。
5月9日昼12時より入会受付がスタートしており、5月31日までに入会手続き（入金）を完了すると、早期入会特典として“オリジナルステッカー”がプレゼントされる。
全国ツアー＜ROCK TO YOU LIVE TOUR＞は、7月26日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに、全国11都市で開催予定。各詳細に関しては、「ROCK TO YOU」オフィシャルサイトにて。
ギターとの出会いが呼び起こした、遅れてきた“初期衝動”。
そのエネルギーは、グループにとってのガソリンとなり、そして横山自身を突き動かす原動力となった。ソロとして、アーティストとして、ひとりの男として──この1年間、横山 裕が見せる“ロック”の現在地を、ぜひ目撃してほしい。
リリース情報
◾︎「ロックスター」
配信リンク：https://lnk.to/rock.star
◾︎アルバム『ROCK TO YOU』
予約：https://famikura-store.jp/s/j/item/detail/LCNC-0083
【ファミクラストア オンライン限定（完全生産限定盤）】
[CD+オリジナルグッズセット] LCNC-0083
￥6,900(税込)
商品内容
・SPECIAL ZIP PACK仕様
・20P歌詞ブックレット
・「ROCK TO YOU」オリジナルTシャツ & リストバンド
CD収録曲
・「ロックスター」
And more…
【ファミクラストア オンライン限定（初回限定盤）】
[CD+Blu-ray＋フォトブック] LCNC-0084〜85
￥4,500(税込)
商品内容
・SPECIAL ZIP PACK仕様
・トールサイズデジ仕様
・8面16Pポスター型歌詞
・52Pフォトブック（B5サイズ）
CD収録曲
・「ロックスター」
And more…
Blu-ray収録内容
・「ロックスター」Music Clip＆Behind the scenes
And more…
【通常盤】
[CD] LCNC-0086
￥3,300(税込)
商品内容
24P歌詞ブックレット
CD収録曲
・「ロックスター」
And more…
※お一人様あたり各形態3点まで、合計9点までの購入とさせていただきます。
※本商品は写真商品・グッズ商品と同時購入いただくことはできません。
関連リンク
◆「ROCK TO YOU」 オフィシャルX
◆「ROCK TO YOU」 オフィシャルInstagram