伯方塩業の大三島工場が開設25周年＆リニューアルオープン！伯方塩業「伯方の塩　ニコニコ大感謝祭」

伯方塩業は2025年5月17日(土)に大三島工場開設25周年を迎えます。

伯方塩業「伯方の塩 ニコニコ大感謝祭」

これを記念し「伯方の塩 ニコニコ大感謝祭」を大三島工場で開催します。

また、今回のタイミングで工場の見学通路のリニューアルをすすめていましたが、今回グランドオープンすることになりました。

◆リニューアル情報

1. 伯方の塩の製造工程や、お子さま目線でも塩の知識やフシギを楽しく学んでいただけるパネルを見学通路に新たに設置しました。

工場見学の旅を一緒に案内してくれる新キャラクターも登場!また、親子でもワクワクしながら見学いただけるように、通路内でスタンプラリーやクイズラリーを実施します。

リニューアルした見学通路

スタンプラリーも楽しめる!

2. 工場ショップで「されど塩」&「されど塩 藻塩」をセットで購入のお客さまにオリジナル巾着をプレゼント!

※なくなり次第、終了させていただきます。

開設25周年記念 オリジナル巾着

◆イベント情報

大三島工場・開設25周年を記念した「伯方の塩 ニコニコ大感謝祭」を開催します!

【来場特典】

先着250名のお子さま限定!このイベントでしか手に入らない限定キーホルダーをプレゼント!

【イベント内容】

1. お菓子まき&当たりくじ付き餅まき<参加無料>

時間:(1)10:00〜、(2)14:30〜

※お菓子まきは小学生以下のお子さまが対象です。

2. 勝ち抜け!伯方の塩ウルトラクイズ<参加無料>

時間:11:00〜

〇×クイズにチャレンジ。

小学生以下の部と大人の部、計2回実施します。

最後まで勝ち残った人には豪華景品をプレゼント!

3. ピッタリ決めろ!のるかソルトか大会<参加無料>

時間:13:00〜

指定の重さの塩を計量し、一番近い人が勝ち!

優勝者には豪華景品が当たります。

4. 遊びまくろう!縁日遊び

時間 :常時

参加費:各50円

定番の「射的」「スーパーボールすくい」「わなげ」が楽しめます。

※景品がなくなり次第、終了させていただきます。

その他、塩キャンドルづくりや塩つくり体験などの体験型イベントも実施します!

【グルメ情報】

“塩むすび”や“塩ちゃんこ”、自社農園「GOEN」の“いもけんぴ”など伯方の塩特製の塩グルメが楽しめます。

また人気のキッチンカーも登場します。

【注意事項】

・お車でお越しの方は、大三島工場塩田側の駐車場(50台程度)を利用ください。

※場合によっては別の場所へ誘導する可能性があります。

ご了承のほどよろしくお願いします。

・グルメや縁日遊びの景品は、たくさんの方に楽しめるよう準備をしていますが、なくなり次第終了とさせていただきます。

・荒天の時は、イベントを延期させていただきます。

延期のお知らせは5月16日(金)11時までにホームページで案内します。

・食品工場のため、ペット同伴(補助犬除く)のご入場はご遠慮ください。

【伯方の塩 ニコニコ大感謝祭 概要】

日時 :2025年5月17日(土)9:00〜15:00

(工場見学は16:00まで。

工場見学の受付は15:30まで)

場所 :愛媛県今治市大三島町台(うてな)32番地

伯方塩業株式会社 大三島工場 見学棟

参加費:無料

駐車場:あり(無料)

