岐阜県中津川市に今秋、新たな野外ロックフェスが誕生する。自然と音楽を愛する人々のフェスとして<中津川 WILD WOOD 2025>が9月20日および21日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージで実施される予定だ。同フェスの第四弾出演アーティストが発表となった。アナウンスされたのは、SiM、HEY-SMITH、レキシ、Original Love、w.o.d.の5組だ。

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージopen10:00 / start11:00 / 20:30終演予定岐阜県中津川市茄子川1683-797▼出演アーティスト ※A-Z順The BONEZ / Dragon Ash / 04 Limited Sazabys / GLIM SPANKY / go!go!vanillas / HEY-SMITH / imase / iri / 神はサイコロを振らない / 木村カエラ / KREVA / Nothing's Carved In Stone / Omoinotake / Original Love / レキシ / SiM / スガ シカオ with FUYU / 水曜日のカンパネラ / 東京スカパラダイスオーケストラ / w.o.d. / and more!!※日割りは後日発表▼チケット ※全て税込・2日通し券 \19,800・中高生割 2日通し券 \13,200※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。・オートキャンプ+2日通し券 ¥55,000 ※SOLD OUT※キャンプサイト(特大)+テント横付け駐車場+2日通し券・コンフォートキャンプ+2日通し券 \37,400※キャンプサイト+近隣駐車場+2日通し券・シンプルキャンプ+2日通し券 \29,700※キャンプサイト[駐車場なし]+2日通し券・場外駐車場2日券+2日通し券 \26,400※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。【3次先行(先着)】受付期間:5月9日(金)12:00 〜 5月27日(火)23:59イープラス:https://eplus.jp/wildwood2025/主催:中津川 WILD WOOD実行委員会