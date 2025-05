西野カナが5月9日、配信シングル「With You」をリリースする。これに伴って最新ビジュアルが公開されたほか、同ビジュアルを撮影した際のメイキング映像もオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。これに伴って本日21時には新曲「With You」のMVがプレミア公開される。ウェービーなロングヘアと、最新ファッショントレンド"ボヘミアン"コーデに身を包んだ自然体な西野カナに注目の映像だ。

■配信シングル「With You」

2025年5月9日(金)0:00配信開始

配信リンク:https://nishinokana.lnk.to/With_You







2025年5月9日(金)0:00配信開始配信リンク:https://nishinokana.lnk.to/With_You

■<Fall In Love With You Again Tour 2025>追加公演

6月21日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ

【ファミリーマート先行予約】

受付期間:5/3(土祝)18:00〜5/12(月)23:59

https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1



6月21日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ【ファミリーマート先行予約】受付期間:5/3(土祝)18:00〜5/12(月)23:59https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1

関連リンク

◆<Fall In Love With You Again Tour 2025>特設サイト

◆西野カナ オフィシャルサイト

◆西野カナ オフィシャルX

◆西野カナ オフィシャルFacebook

◆<Fall In Love With You Again Tour 2025>特設サイト◆西野カナ オフィシャルサイト◆西野カナ オフィシャルX◆西野カナ オフィシャルFacebook

ミュージックビデオは大切な人と“どこまで行こう”がコンセプト。西野カナがバスに乗って外を眺めたり、カフェ、フラワーショップ、街の景色が見渡せる屋上を巡るなど、ささやかで温かい日常を描いた。また現在、YouTubeのプレミア公開ページではティザー映像を公開中だ。屋上で綺麗な夜景をバックにイントロを口ずさむ西野カナの姿を観ることができる。西野カナは活動再開後初の全国アリーナツアー <Fall In Love With You Again Tour 2025>を開催中だ。6月21日および22日のさいたまスーパーアリーナ追加公演の先行予約受付は5月2日23:59まで。