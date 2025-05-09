西野カナ、ロングヘアとボヘミアンコーデに注目の新曲「With You」MVをプレミア公開
西野カナが5月9日、配信シングル「With You」をリリースする。これに伴って最新ビジュアルが公開されたほか、同ビジュアルを撮影した際のメイキング映像もオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。
◆西野カナ 動画 / 画像
これに伴って本日21時には新曲「With You」のMVがプレミア公開される。ウェービーなロングヘアと、最新ファッショントレンド"ボヘミアン"コーデに身を包んだ自然体な西野カナに注目の映像だ。
西野カナは活動再開後初の全国アリーナツアー ＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞を開催中だ。6月21日および22日のさいたまスーパーアリーナ追加公演の先行予約受付は5月2日23:59まで。
■配信シングル「With You」
配信リンク：https://nishinokana.lnk.to/With_You
■＜Fall In Love With You Again Tour 2025＞追加公演
6月22日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
【ファミリーマート先行予約】
受付期間：5/3(土祝)18:00〜5/12(月)23:59
https://eplus.jp/sf/detail/0265990001?P6=001&P1=0402&P59=1
関連リンク
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