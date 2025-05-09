ポルカドットスティングレイ、ドラマ『魔物(마물)』オリジナルサントラ「魔物」明日リリース
ポルカドットスティングレイが、現在放送中の麻生久美子主演、テレビ朝日と韓国SLL共同制作による完全オリジナルドラマ『魔物(마물)』のオリジナルサウンドトラック「魔物」が5月10日0時に配信リリースされることを発表した。
◆ポルカドットスティングレイ 画像
本楽曲はバンド史上初となる全編英語詞。ダークでスリリングなサウンドと耳元で囁かれるような雫（Vo, G）の声が特徴的なこれまでにない挑戦的な楽曲となっているとのことだ。
リリース情報
※テレビ朝日金曜ナイトドラマ『魔物(마물)』OST
2025年5月10日（土）リリース
配信：https://plk.lnk.to/mamono
◆テレビ朝日金曜ナイトドラマ 『魔物(마물)』
2025年4月18日（金）スタート 毎週金曜 よる 11：15~深夜0：15（※一部地域を除く）
出演：麻生久美子・塩野瑛久・北香那・神野三鈴・佐野史郎
TVer：https://tver.jp/series/srhpjuvv1l
ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/mamono/
X：https://x.com/mamono_tvasahi/
Instagram：https://www.instagram.com/mamono_tvasahi/
TikTok：https://www.tiktok.com/@mamono_tvasahi/
ライブ情報
ポルフェス91 #ポルカVS Mega Shinnosuke
2025年6月20日（金） 福岡DRUM LOGOS（福岡県）
開場18:00 / 開演19:00
Info：キョードー西日本 0570-09-2424 / www.kyodo-west.co.jp
■＜#ポルカVS 2025 〜若いやつをしばく〜＞
ポルフェス92 #ポルカVS ヤングスキニー
2025年6月27日（金） GORILLA HALL OSAKA（大阪府）
開場18:00 / 開演19:00
Info：GREENS 06-6882-1224. / www.greens-corp.co.jp
■＜#ポルカVS 2025 〜若いやつをしばく〜＞
ポルフェス93 #ポルカVS シンガーズハイ
2025年6月29日（日） NAGOYA CLUB QUATTRO（愛知県）
開場17:00 / 開演18:00
Info：ジェイルハウス 052-936-6041 / www.jailhouse.jp
■＜#ポルカVS 2025 〜若いやつをしばく〜＞
ポルフェス94 #ポルカVS Chevon
2025年7月4日（金） Spotify O-EAST（東京都）
開場18:00 / 開演19:00
Info：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 / www.red-hot.ne.jp
関連リンク
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