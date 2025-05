スチャダラパーが、1995年にリリースされたアルバム『5th WHEEL 2 the COACH』の発売から30周年を記念して、8月27日にアナログ盤を発売することを発表した。そして、9月に<5th WHEEL 2 the COACH 30th LIVE>を東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催することも併せてアナウンスされた。スチャダラパーにとって、後のキャリアの布石となるようなスタイルやフレッシュなアイデアが詰め込まれた『5th WHEEL 2 the COACH』。当時、CDとアナログ盤2枚組(ボーナストラック含む)で発売された作品を、今作はスチャダラパー監修のもと、アナログ盤1LP仕様で発売される。

リリース情報

『5th WHEEL 2 the COACH』

発売日:2025年8月27日(水)

仕様:アナログ盤 (1LP仕様)

品番:UPJY-9519

価格:4,400円(税込)



◆収録曲

A面

1.AM0:00

2.B-BOYブンガク

3.ノーベルやんちゃDE賞

4.南極物語

5.5th WHEEL 2 the COACH

6.サマージャム’95



B面

1.ジゴロ7

2.ドゥビドゥWhat?

3.The Late Show

4.From喜怒哀楽

5.ULTIMATE BREAKFAST&BEATS

6.AM8:30



ライブ情報

<5th WHEEL 2 the COACH 30th LIVE>

会場:東京・LINE CUBE SHIBUYA

公演⽇時:2025年9⽉2⽇(火)

開場時間:17:00 / 開演時間:18:00

料金:前売 \7,300(税込)※全席指定

チケット発売日:7月5日(土)10:00〜



主催:HOT STUFF PROMOTION

企画・制作:Melody fair Inc. / HOT STUFF PROMOTION

HOT STUFF 050-5211-6077(平日12:00-18:00) www.red-hot.ne.jp



★チケット最速先行受付中 ※先着順

メロディフェアモバイル会員先行

受付期間:5月8日(木)21:30〜5月19日(月)23:59迄

毎数制限:1会員様2枚迄

詳細:http://mfmobile.jp



「1にビート 2にベース 3、4がなくてあと余談」と今に続くスチャダラパーの理念を、最も体現したアルバムの30周年を是非チェックしていただきたい。UNIVERSAL MUSIC STOREでは30周年を記念した受注生産限定Tシャツも企画されているとのことなので、続報を楽しみに待っていてほしい。