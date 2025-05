ENHYPEN(「日本語字幕入り! 2025 D Awards with upick」 )

韓国や日本はもとより、世界各国の音楽チャートでも日増しにその存在感を高めているK-POP。自身3度目にして最大規模となるワールドツアー「WALK THE LINE」が反響を呼ぶ7人組ボーイズグループ・ENHYPENを筆頭に、"第4世代"とされるグループがそのムーブメントの中心となり、2023年にデビューを飾ったZEROBASEONEや、RIIZEに象徴される"第5世代"の躍進ぶりも目覚ましい。

そうした成長著しいグローバルグループの勢いをまざまざと見せつけた新たなK-POP授賞式が、今年2月に韓国・高麗大学ファジョン体育館で開催された「D Awards with upick」だ。

ENHYPENをはじめRIIZE、ZEROBASEONEが出演した「日本語字幕入り! 2025 D Awards with upick」

「日本語字幕入り! 2025 D Awards with upick」 写真提供:SPORTSDONGA

「D Awards with upick」は韓国スポーツエンターテインメント専門誌・スポーツ東亜が新たに立ち上げた、2025年が初開催となるK-POP授賞式。彼らの他にも、2024年に5人組の新体制で再始動したFIFTY FIFTYや、K-POP史上最多の24人組からなる多国籍グループ・tripleS、SNSの人気者らが集った異色の4人組ガールズバンド・QWERといった国内外で活躍する女性アーティストもイベントに花を添え、多彩なステージはもちろん華やかなレッドカーペットが行われるなど、韓国メディアを中心に大きな賑わいを見せた。

そんな同アワードにおいて、この一年に活躍したアーティストに贈られる、"本賞"にあたる「The Awards Delights Blue Label」受賞の計16組には、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISHといった"第5世代"のボーイズグループが名を連ねており、揃って授賞式にも出席。上昇気流に乗るフレッシュな彼らの存在もセレモニーを大いに盛り上げた。

特に、7つある大賞のうち、"今年のレコード賞(Record of the Year)"に輝いたZEROBASEONEや、"今年のパフォーマンス賞(Performance of the Year)"を獲得したRIIZEは、韓国語や英語、中国を織り交ぜながらファンへの感謝を語り、もはやルーキーとは思えない堂々たるスピーチを披露した。

ZEROBASEONEは、デビューから5作連続でミリオンセラー達成という大記録を打ち立てた5thミニアルバム「BLUE PARADISE」から、先行公開曲「Doctor! Doctor!」で会場中のボルテージを一気に引き上げ、"パラダイス2部作"にあたる前作「CINEMA PARADISE」のタイトル曲「GOOD SO BAD」では、大声援に応えながら観客が取り囲む中央のステージへと移動。センターポジションのZHANG HAO(ジャン・ハオ)や、リーダーのSUNG HAN BIN(ソン・ハンビン)ら、9人の躍動感あふれるステージには圧倒されること必至だ。

一方のRIIZEは、椅子に座りながら、2004年に発売された東方神起のデビュー曲をリメイクしたことでも話題を呼んだ「Hug」をハートフルに歌い上げると、おもむろにダッフルコートを脱ぎ捨てながら、前方のメインステージへと移動。スタイリッシュな全身ブラックのセットアップ姿になり、米・Billboardをはじめとする海外の主要メディアで称賛されたナンバー「Impossible」や、ファンキーなディスコビートとグルーヴィーなベースラインが特徴的なダンス曲「Boom Boom Bass」で会場中の熱狂を呼び起こしていく。緩急に富んだステージングも見事で、"今年のパフォーマンス賞"の名に恥じない、記憶に残るパフォーマンスで観客を魅了した。

他にも、2024年にデビューを飾ったTWS、NCT WISHの2組は、"今年の新人賞(Rookie of the Year)"を受賞。TWSは、所属事務所PLEDIS Entertainmentの先輩・AFTERSCHOOLの楽曲「Bang!」で、マーチングバンドを思わせるカル群舞を披露し観客の心を掴むと、清涼感あふれるデビュー曲「plot twist」やウィンターソング「Last Festival」と続き、自身の爽やかな魅力を前面に押し出したメドレーを繰り広げた。

NCT WISHも、グループの未来への抱負が込められたデビュー曲「WISH」に続いて、同年9月にリリースされた1stミニアルバムの同名タイトル曲「Steady」のパフォーマンスを展開。こちらも観客の大声援に包まれながらセンターステージへと移動し、フレッシュな魅力を振りまいていた。

一方、こうした台頭する第5世代に対し、本賞の「The Awards Delights Blue Label」受賞はもちろん、"今年のアルバム賞(Album of the Year)"を含む5冠に輝き、格別の注目を集めていたのが、韓国に続いて今夏、日本でも初のスタジアム公演を実現させるENHYPENだ。デビュー5年目の彼らは、この授賞式で"最多冠王"となり、計5つのトロフィーを手にした。

「"ENGENE(ファンダム名)"のおかげで大きな賞をいただくことができて感謝しています。いつも皆さんに良い音楽を聴いてもらえるように頑張っていますが、報われた気がします」と受賞の感想を述べたメンバーは、栄冠にふさわしい貫禄のパフォーマンスでも会場を魅了。

キャリアハイの成績を達成した、大賞受賞の2nd Studio Album「ROMANCE:UNTOLD」のリパッケージで、記録的なセールスを叩き出した「ROMANCE:UNTOLD -daydream-」から披露されたのは、タイトル曲の「No Doubt」と「Daydream」だ。

「No Doubt」はレトロな雰囲気のサウンドに乗せて華麗なダンスパフォーマンスを見せ、初のアーバンヒップホップジャンルに挑戦した「Daydream」では圧倒的なカリスマ性を放つ。スペシャルアルバム「MEMORABILIA」の収録曲「Scream」はパワフルな歌唱力と高音のアドリブで没入感あふれるステージを作り上げ、オーディエンスを熱狂させた。

場内の熱狂ぶりや、殺到する韓国メディアからも、記念すべき初開催となったアワードへの期待度が窺えた「D Award with upick」。世界を席巻するにふさわしい迫力のパフォーマンスはもちろん、セレモニーに出席する豪華なプレゼンターにも注目しながら楽しみたい。

文=川倉由起子

