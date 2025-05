ディズニーストアに、6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日を記念した新コレクション「DONALD THE KING BIRTHDAY」と「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」が登場!

王様コスチュームや雲のようなふわもこ質感が愛らしいぬいぐるみをはじめ、アパレル、雑貨、夏の始まりに嬉しいひんやり触感のグッズなどが豊富に展開されます☆

ディズニーストア「ドナルドダック」誕生日記念コレクション「DONALD THE KING BIRTHDAY/DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」

スケジュール:

先行発売日:2025年5月13日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年5月16日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

6月9日はディズニーの人気キャラクター「ドナルドダック」のお誕生日!

お誕生日を記念し、ディズニーストアから「ドナルドダック」の新コレクションが発売されます。

新たに登場するコレクションは全部で2種類です。

「DONALD THE KING BIRTHDAY」コレクションには、プレゼントに囲まれ、王様のように王冠とマントを身につけてクールにポーズを決める「ドナルドダック」の描き起こしアートを使ったグッズが登場。

「ドナルドダック」のふわもこ質感を、雲のようなもこもこしたラインと淡い水色のやさしい雰囲気で表現した描き起こしアートを使った「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」も必見です☆

DONALD THE KING BIRTHDAY

プレゼントに囲まれ、王様のように王冠とマントを身につけてクールにポーズを決める「ドナルドダック」の描き起こしアートを使用した「DONALD THE KING BIRTHDAY」

ラインナップは、腕を組んでかっこよくポーズを決めた「ドナルドダック」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、バースデー記念にぴったりのダークブルーの長袖シャツ、トートバッグ、ポーチなど、アパレルから雑貨まで幅広く用意されます。

また、たくさんのプレゼントに囲まれて幸せそうな「ドナルドダック」のフィギュアは、プレゼント部分が光ってライトとしても楽しめます。

さらに、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」からも、王様コスチューム姿のドナルドのぬいぐるみが新登場します☆

ドナルド ぬいぐるみ DONALD THE KING BIRTHDAY

価格:5,000円 (税込)

サイズ:約 高さ36×幅27×奥行き25cm

王冠をかぶり、マントをまとった、王様のような「ドナルドダック」をデザインした自立するぬいぐるみ。

みのあるえんじ色と濃紺色を使ったコスチュームは高級感たっぷりです。

豪華な王冠には2色のラインストーンを飾り、きらめきをプラスしています。

ドナルド LEDライト DONALD THE KING BIRTHDAY

価格:7,500円 (税込)

サイズ:約高さ14.5×幅11×奥行き8.5cm

たくさんのプレゼントに囲まれ、立派な椅子に腰かけた「ドナルドダック」の光るフィギュア。

バースデー記念にぴったりな、王様のようなルックでカッコよくきまっています!

ラインストーンがきらめく王冠、華やかな装飾が施された椅子はもちろん、「デイジーダック」や甥っ子の「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」からも届いているプレゼントにも注目です。

ドナルド 長袖シャツ ブルー DONALD THE KING BIRTHDAY

価格:7,700円 (税込)

サイズ:チェスト 約112〜120cm

肩幅 約55cm/袖丈 約54cm/着丈 約76cm

※このサイズはUSのXLサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

王冠をかぶった、王様のような「ドナルドダック」を背面にプリントしたゆったりサイズのデニムシャツ。

ウィンクしながら腕を組んだポージングもカッコよくきまっています!

ブルーのシャンブレーシャツに刺しゅうアップリケの王冠が映える、バースデー記念にぴったりの特別感がある1着です。

ドナルド 半袖Tシャツ ホワイト XL DONALD THE KING BIRTHDAY

価格:4,500円 (税込)

サイズ:チェスト 約104〜112cm

肩幅 約42cm/身丈 約63cm

※このサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

バースデー記念にぴったりの、華やかな半袖Tシャツ。

王冠には2色のラインストーンを飾ることで、キラキラ感がプラスされています。

さり気なくあしらわれた左袖の縫い付けもポイントです。

ドナルド クッキー 缶入り DONALD THE KING BIRTHDAY

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦16.8×横16.8×厚み7cm

たくさんのプレゼントに囲まれ、腕を組んでポージングする「ドナルドダック」をデザインした缶入りクッキー。

缶の中には「ドナルドダック」の様々な表情が楽しめるプレーンクッキーが16枚入っています。

個包装タイプなので、シェアしやすいのも嬉しいポイントです。

ドナルド ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん DONALD THE KING BIRTHDAY

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約高さ14.5×幅10.5×奥行き7.5cm

ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、王様ルックの「ドナルドダック」が登場。

王冠をかぶり、マントをまとった、王様のような「ドナルドダック」がデザインされています。

キラッときらめくストーンや白いボア飾りが華やかで、お祝いにぴったりです☆

DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

「ドナルドダック」のふわもこ質感を、雲のようなもこもこしたラインと淡い水色のやさしい雰囲気で表現した描き起こしアートコレクション「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」

ふんわりかわいいおしりがポイントのチャーミングなポーズにも注目です。

コレクションには、赤いリボン付きのセーラーカラー風半袖シャツやふんわりとしたバルーンスカートなど、ドナルドとのシミラールックが楽しめるアパレルがラインナップ。

さらにベレー帽やマルチポシェットといった、全身で「ドナルドダック」のコーディネートを楽しめるファッション雑貨が豊富に展開されます。

また、ひんやりとした触感が心地よいクッションやブランケットなど、これからの季節に活躍するクールアイテムも発売。

ほかにもシークレットアイテムとして、キュートなポーズをしたドナルドの全8種のストラップが登場します。

ドナルド ブルゾン XL DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:8,800円 (税込)

サイズ:チェスト 約104〜112cm

肩幅 約57cm/袖丈 約38cm/着丈 約70cm

※このサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

配色から「ドナルドダック」を感じられる、ユニセックスで使えるナイロンブルゾン。

左胸にはキャラクターフェイスとネームロゴがプリントされています。

もこもことした雲のような線で描かれているのがポイントです。

ドナルド ミニタオル DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:900円 (税込)

サイズ:約縦20×横20cm

キュートなポーズをした「ドナルドダック」にネームロゴを添えたプリントタオル。

キャラクターやアルファベットの輪郭がもこもことした雲のようなデザインになっているのがかわいい☆

両サイドのスカラップカットも、もこもこ感のあるユニークなアクセントになっています。

ドナルド 帽子・ベレー帽 ブルー 58 DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:4,000円 (税込)

サイズ:頭囲 約58cm

「ドナルドダック」のトレードマークともいえる、帽子をモチーフにしたベレー帽。

ベルト部分にはキャラクターネームのロゴが刺しゅうされています。

ドナルドのおしりをイメージした足付きの“D”の文字にも注目です。

ドナルド マルチポシェット DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ22×幅19×奥行き16cm

ショルダー部分 約 72〜136cm ※調節可能

「ドナルドダック」のチャームポイントのひとつ、おしりをモチーフにしたマルチポシェット。

ころんとした丸みがかわいい、キュートなモチーフにはトレードマークの帽子ものっています。

ぬいぐるみのようなふわふわ素材が気持ちいいディズニーグッズです。

ドナルド ぬいぐるみ DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約高さ25×幅18×奥行き17cm

キュートなポーズをした、もこもこかわいい「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

つま先をつかみながらこちらを見ている表情に胸がきゅんとしそう☆

羊毛風のほわほわ毛並み、ぽっとピンク色に染まったほっぺもポイントです。

ドナルド 半袖シャツ リボンクリップ付き DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:6,400円 (税込)

サイズ:チェスト 約86〜94cm

トップス肩幅 約41cm/着丈 約48cm

リボン 約縦8.5×横12.5×厚み2cm

「ドナルドダック」が着ている、セーラーカラーの洋服をモチーフにした半袖シャツ。

左胸には「ドナルドダック」のお顔とネームロゴ刺しゅうが施されています。

バランスのとりやすい短丈なので、ボリュームのあるロングスカートやハーフパンツを合わせてもかわいい一着です。

ドナルド ブランケット ケース入り Cool DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:4,400円 (税込)

サイズ:収納時 約高さ20×幅20×奥行き12.5cm/持ち手(収納時上部から持ち手のトップ長さ) 約6cm

ブランケット 約縦70×横100cm

「ドナルドダック」のおしりをモチーフにしたケース入りのクールブランケット。

丸みがキュートなケースには持ち手が付いているので、見た目だけでなく実用性もバッチリです。

総柄のブランケットはほんのりひんやり感のある生地で、さらさらとした肌触りなので暑い季節も快適に使えます。

ドナルド ステンレスボトル DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ17×幅7.5×奥行き7.5cm

「ドナルドダック」のお顔とネームロゴの輪郭がもこもことした雲のようなデザインになっているのがかわいいステンレスボトル。

フタには持ち手が付いているので持ち運びにぴったりです。

すべりどめになってくれるパッドは、キャラクターらしいもこもこの波形カッティングがおしゃれ☆

ドナルド シークレットストラップ DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY

価格:900円 (税込)

パッケージサイズ:約高さ6.5×幅5.5×奥行き1.7cm

様々なポーズの「ドナルドダック」をデザインしたシークレットラバーストラップが登場。

キュートなポーズをしたドナルドのおしりはフロッキー素材になっていて、キャラクターのチャームポイントを引き立たせます!

直立のうしろ姿やおすわりポーズ、振り向きポーズなど、ポーズが異なる全8種類のうちいずれか1種類がランダムに入っています。

6月9日に迎える「ドナルドダック」のお誕生日を記念した新コレクション。

ディズニーストアにて2025年5月13日より順次販売が開始される「DONALD THE KING BIRTHDAY」と「DONALD MOKOMOKO BIRTHDAY」の紹介でした☆

