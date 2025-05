光と音の異次元空間体験！脳汁スタンド

マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた光と狂気の脳汁チャージスポット”『脳汁スタンド(のうじるすたんど)』を2025年5月3日(土・祝)から5月5日(月・祝)までの3日間、「下北線路街空き地」(東京都世田谷区北沢2丁目33 下北沢交番横)にて開催しました。

脳汁スタンド

開催日程 : 2025年5月3日(土) - 5月5日(月・祝)

営業時間 : 11:00 - 20:00

開催場所 : 下北線路街空き地

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目33 下北沢交番横

アクセス : 小田急線「下北沢駅」東口から「下北沢交番」方面へ徒歩4分

入場料 : 無料(脳汁ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

会場内支払方法: クレジットカード・交通系IC・電子マネー(iD・QUICPay)

企画監修 : アフロマンス/Afro&Co.

主催 : マルハン 東日本カンパニー

「脳汁*1スタンド」は、マルハン東日本が、「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*2」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第3弾イベントとして開催したものです。

「脳汁、満タンで!」を合言葉に、閉塞感が漂う現代社会の中で、自分らしさを肯定し、「脳がよろこぶ」刺激と体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらう場を提供しました。

3日間のイベント開催期間を通じて2,000人が来場。

下北沢に突如として出現した「光と音の異次元空間」をお楽しみいただきました。

来場者へのアンケートでは、「『脳汁スタンド』を体験してみてどうでしたか?」という質問に対し、99.5%の方が「面白かった」と回答*3。

また、「『脳汁スタンド』を体験して、あなたは「脳汁」が出ましたか?」という質問に対しては98.1%の方が「脳汁が出た」と回答*4するなど、多くの来場者からご好評いただいたことがわかる結果となりました。

*1:脳汁=ドーパミンをはじめとする、達成感や興奮時に分泌される脳内物質の総称。

「脳汁が出た」などの俗語としても使われる。

*2:ヲトナ=「ヲタク」+「大人」。

何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。

*3:アンケート回答者208名のうち、「とても面白かった(64.4%)」「面白かった(35.1%)」を合計した数値

*4:アンケート回答者208名のうち、「すごく脳汁が出た!!!(51.4%)」「脳汁が出た!!(33.7%)」「少し脳汁が出た!(13.0%)」を合計した数値

◎巨大脳みそが鎮座する、光り輝く「給油機型ドリンクスタンド」に来場者の目は釘付け

会場内で一際目を引いたのが、「脳汁スタンド」のために特別に制作した脳汁ドリンクを供給する給油機型ドリンクスタンド。

トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースが光りながら、色鮮やかなドリンクがノズルから注がれる仕掛けがされており、ドリンク購入者自身でカップに注いでいただくという体験を提供しました。

また、ドリンクスタンドの上部で輝く鮮やかなピンク色の「巨大脳みそ」はきらびやかにライトアップされ、会場内の至る所に仕込まれたLEDとも連動して、他では体感できない非日常的な脳汁空間を演出しました。

巨大な脳が光輝く「脳汁スタンド」

◎合言葉は「脳汁、満タンで!」 “最狂クリエイター”プロデュースの4種の「脳汁ドリンク」

「脳汁スタンド」のために特別に用意した「脳汁ドリンク」は全部で4種類。

サイバーおかん、佐藤ねじ、市原えつこ、パークマンサーという個性豊かな4人のクリエイターとのコラボレーションから生まれた奇想天外なドリンクは、これまでに味わったことのない独特のフレーバーがクセになる美味しさ。

注文された方たちからは驚嘆の声が上がっていました。

三日間を通じて好天に恵まれ、汗ばむような陽気となったGW。

来場者の乾いた喉を潤す「脳汁ドリンク」の体験は特別なものとなったことでしょう。

給油機のノズルから注がれる「脳汁ドリンク」

◎「洗車機風フォトスポット」や「脳汁グッズ&ノベルティ」で独特の世界観を満喫

LEDやスモークが仕込まれ、ビカビカと鮮やかに光る洗車機風のフォトスポット「洗写機」も大人気に。

脳汁イベントのシグニチャーカラーであるピンクとブルーが際立つフォトスポットは強烈なインパクトで、多くの来場者が記念撮影し、「脳汁スタンド」での体験をSNSに投稿していました。

さらには、スタッフユニフォームでもある「脳汁スタンドつなぎ」と「脳汁キャップ」をはじめ、「脳汁スタンドTシャツ」や「脳汁BOXティッシュ」など、ここでしか購入できないレアな「脳汁スタンドグッズ」も売り切れ続出で、予想を遥かに上回る反響をいただきました。

会場内で楽しめるミッションをクリアした方にお渡ししたノベルティ「脳汁ステッカー」も好評で、細部に至るまでこだわり抜いた脳汁体験をお届けすることができました。

SNSで映えるフォトスポット「洗写機」

「ヲトナ基地プロジェクト」では2025年7月、フードフェス『脳汁横丁』を開催予定です。

このイベントは、2024年5月に実施し、12,000人以上のお客様に来場いただいた「イキすぎた愛と欲望のフードフェス『偏愛横丁』」をバージョンアップし、さらなる話題化と動員数の増加を図るものです。

会場内には今回の『脳汁スタンド』も再び登場する予定です。

◎企画監修

▼プロフィール

アフロマンス/Afro&Co.

本名 中間理一郎。

1985年3月7日、鹿児島生まれ、京都大学建築学科卒。

独創的なエンターテインメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJとして、東京と鹿児島を中心に全国で活動。

「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、話題性豊かな企画を次々と打ち出し、場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。

企画監修 _ アフロマンス

