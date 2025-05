9日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(18:30〜20:55 ※〜19:00は一部地域)では、「スノスケ vs ワルスケ」第2弾を届ける。Snow Manが忍者スノスケに○『それスノ』で「スノスケ vs ワルスケ」第2弾放送どんな時でもカッコよくいなければならないSnow Manが、忍者“スノスケ”に扮し、山里亮太率いる“ワルスケ”が仕掛ける過酷な試練に挑む企画「スノスケ vs ワルスケ」第2弾。

舞台に映し出された漢字の足りない部分にスライディングし、正しい漢字を完成させる「スライディング人間漢字」では、スノスケが悪戦苦闘。さらに、今回新たに登場した、間違い箇所に滑り込む「スライディング間違い探し」では、「これはおかしいって!」とスノスケから大クレームが!?かっこいい男なら彼女の変化に気づいて当然!「女子メイク七変化」では、豪華女性ゲストが続々登場。向井康二が挑戦するが、世界的な人気者をを前に直視できず天を仰ぐ場面も。彼女役のゲストを楽しませながら、かっこよく全ての変化に気付くことはできるのか?“お寿司屋さんの大将”となり、軽快なトークをしながら全員の注文を正確に記憶し提供する「らっしゃい暗記寿司」では、宮舘涼太ワールドが炸裂。さらに、スノスケに試練を与える刺客・ワルスケとして、俳優・磯村勇斗が初登場。大学の同級生だという深澤辰哉に勝つため、気合十分。ほかにも豪華ゲストがワルスケに扮し、スノスケの前に立ちはだかる。最もダサかった者に与えられる最悪の称号“イモスケ”に選ばれるのは一体誰なのか? “イモスケ”には電気のお仕置きが待っている。(C)TBS