西野カナが、新曲「With You」を本日5月9日に配信リリース。また、本日21時に同曲のMVがプレミア公開される。

本楽曲は、活動再開後初の全国アリーナツアー初日にサプライズ披露されたもの。相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った“カップルラブソング”となっている。

また、MVは、大切な人と“どこまで行こう”というコンセプトで、西野カナがバスに乗って外を眺めたり、カフェ/フラワーショップ/街の景色が見渡せる屋上を巡ったりと、ささやかで温かい日常が描かれている。

なお、西野カナは活動再開後初の全国アリーナツアー 『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催しており、さいたまスーパーアリーナでの追加公演のオフィシャル先行予約を受付中だ。

(文=リアルサウンド編集部)