東京ディズニーリゾートでは、2025年6月5日(木)より、“Sunny Sunny Summer”のグッズやメニューが登場!

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューが提供されます。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/カンナ“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2025年7月1日〜2025年9月15日

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドホテル「カンナ」でも、夏気分をより盛り上げてくれる“Sunny Sunny Summer”のスペシャルメニューが期間限定で楽しめます。

“Sunny Sunny Summer”プレシャスカンナ

© Disney

価格:7,000円(税込)

提供時間帯:ランチ

メニュー:

ソシソン・セックとモンゴウイカとうもろこしのブリュレマグロのグリルマリネと佃煮のジュレ桃と胡瓜のヨーグルト和えアイナメのスパイシーフリット青パパイヤとゴーヤーのしりしり阿波尾鶏むね肉のコルドン・ブルー風穂紫蘇と粒マスタードソースまたは国産牛フィレ肉のグリル熟成しょうゆもろみと鰹節のピストゥ(別途2,000円)黒米のご飯オレンジ風味のミルク葛餅 バナナのアイスドリンク(好きなドリンクが選べます)・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)(別途1,000円)※マジカルアートドリンクのデザインについては、決まり次第、公式サイトにて配信されます

ランチの時間帯にいただける「プレシャスカンナ」

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています!

そしてメインは、「阿波尾鶏むね肉のコルドン・ブルー風 穂紫蘇と粒マスタードソース」と、別途追加料金で「国産牛フィレ肉のグリル 熟成しょうゆもろみと鰹節のピストゥ」の2品からお好みで1品選ぶことができます。

さらにデザートプレート「オレンジ風味のミルク葛餅 バナナのアイス」は、フルーツモチーフで見た目も爽やかで可愛い☆

“Sunny Sunny Summer”スタイリッシュカンナ

© Disney

価格:15,000円(税込)

提供時間帯:ディナー

メニュー:

穴子と茄子のヴェリーヌ 胡瓜のエスプーマオマール海老のマリネとアオリイカのサルサチョリソーと夏野菜のプレッセリ・ド・ヴォーと椎茸のボルドレーズ大葉とスペルト小麦のリゾットカンパチのレアグリル ピサラディエール風ピンクペッパー香るアルベールソース和牛サーロインとリトルジェムレタスのグリルエストラゴンとフルムダンベールソースマスカルポーネとマンゴーのセミフレッドカベルネ・ソーヴィニヨンソルベドリンク(好きなドリンクが選べます)・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク(コーヒーリキッド、ミルク、ホイップ)(別途1,000円)※マジカルアートドリンクのデザインについては、決まり次第、公式サイトにて配信されます

「“Sunny Sunny Summer”スタイリッシュカンナ」はディナーの時間帯に提供されます。

旬の夏野菜がたっぷりと使われ、どのプレートも彩り豊か☆

また、魚介からお肉料理まで贅沢に堪能できるのも魅力的です。

それから「マスカルポーネとマンゴーのセミフレッド カベルネ・ソーヴィニヨンソルベ」は、プレート全体がまるで海のよう!

マンゴーのセミフレッドや、上品に散りばめられたマスカルポーネ、すっきりとした味わいのカベルネ・ソーヴィニヨンソルベ、様々なデザートが一度に楽しめます。

“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

マンゴーピュレ、ピンクグレープフルーツシロップ、ライムシロップ、ソーダ、ミックスベリー、南天の葉、デンファレ

マンゴーやピンクグレープフルーツ、ライムなどの南国のトロピカルな香りが漂う「“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク」

しゅわしゅわのソーダがアクセントになっています☆

トッピングにはミックスベリーに、南天の葉、デンファレとインパクトも抜群◎

コースメニューとの相性もバッチリです。

旬の食材がたくさん使われたコースメニューに、夏らしさ満点なドリンク。

東京ディズニーランドホテル/カンナ“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューの紹介でした☆

