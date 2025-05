東京ディズニーリゾートでは、2025年6月5日(木)より、“Sunny Sunny Summer”のグッズやメニューが登場☆

ディズニーアンバサダーホテルの各レストランでも、“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューが提供されます。

今回は、「ハイピリオン・ラウンジ」に期間限定で登場する“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューをまとめて紹介していきます!

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニュー

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

東京ディズニーリゾートでは、2025年6月5日(木)より、“Sunny Sunny Summer”のグッズやメニューが登場。

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」でも、“Sunny Sunny Summer”をテーマにした、夏をより楽しめるスペシャルメニューが登場します☆

“Sunny Sunny Summer”ケーキセット

価格:2,800円

発売日:2025年7月1日〜2025年9月15日

提供時間:12:00〜19:00

ストロベリーソース入りホワイトチョコレートムースコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分といたします

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、ストロベリーソース入りホワイトチョコレートムース。

パステル調の淡いピンク色がかわいいムースで、いちごなどのフルーツや、“Sunny Sunny Summer”やヤシの木のアートも飾られています。

そして、甘酸っぱいストロベリーソースと、濃厚なホワイトチョコレートムースの相性もバッチリ◎

ムースの前には、浮き輪をつけて仲良くお揃いのサングラスをかけた「チップ」と「デール」やフラミンゴの姿も!

思わず写真を撮りたくなるかわいいケーキセットです。

“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンク

価格:1,600円

発売日:2025年7月1日〜2025年9月15日

提供時間帯:カフェ&カクテル

クランベリージュース、グレナデンシロップ、グレープフルーツジュース、バニラアイス、レモン、デンファレ

コロンと大きなバニラアイスがのったスペシャルドリンク。

2層になったクランベリージュースとグレープフルーツジュースがベースのドリンクで、爽やかな酸味があとをひきます☆

グラスに添えられているデンファレやレモンがリゾート感があって素敵!

それからスペシャルドリンクはオリジナルコースターも付いています。

コースターには“Sunny Sunny Summer”スペシャルドリンクをモチーフにしたアートが描かれ、「チップ」と「デール」の手には大きなアイスも。

「チップ」と「デール」は、お揃いのサンバイザーにエプロン姿で愛らしさ満点◎

背面のピンク×白のストライプ柄も夏らしくて涼しげです。

※オリジナルコースターの提供は、なくなり次第終了します

“Sunny Sunny Summer”プレミアムスウィーツセット

価格:5,000円

発売日:2025年8月1日〜2025年9月15日

提供時間:15:00〜19:30

スペシャルシェイブアイスコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は90分といたします

ボリューム満点なシェイブアイスが目をひく「“Sunny Sunny Summer”プレミアムスウィーツセット」

シェイブアイスはお好みで、青や緑などの色鮮やかなシロップをかけることができます。

シロップやトッピングで味や食感も変わって楽しい!

さらにプレートには、インパクト抜群な葉のついたパイナップルなど、南国のフルーツも添えられています。

青のカッコイイ車に乗ってドライブをする「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」のアートにも注目です。

暑い日にうれしい、夏にぴったりな涼しいラインナップ。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“Sunny Sunny Summer”スペシャルメニューの紹介でした☆

