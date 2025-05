西野カナ新曲「With You」配信リリース！MVプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■西野カナ「With You」MVプレミア公開ページではティザー映像が公開中!

西野カナが、5月9日に新曲「With You」を配信リリース。活動再開後初の全国アリーナツアー初日にサプライズ披露されてから約1ヵ月、待望のリリースとなった。

5月9日21時には「With You」のMVもプレミア公開。MVは、大切な人と“どこまで行こう”というコンセプトで、西野カナがバスに乗って外を眺めたり、カフェ、フラワーショップ、街の景色が見わたせる屋上を巡ったりと、ささやかで温かい日常を描いたものとなっている。ファッションアイコンとしても注目度の高い西野カナの“ボヘミアン”を基調とした最新ファッションにも注目だ。

YouTubeのプレミア公開ページではティザー映像が公開中。屋上で綺麗な夜景をバックにイントロを口ずさむ西野カナが印象的だ。

復帰後初のEP『Love Again』のリリースから約8ヵ月ぶりとなる新曲「With You」は、相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った、切なくも煌めくメロディが印象的なラブソング。西野カナの真骨頂とも言える、暖かい春にぴったりなカップルソングとなっている。

活動再開後初の全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』 も開催中。さいたまスーパーアリーナでの追加公演のオフィシャル先行予約を受付中だ。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「With You」

「With You」MV ※5月9日21時よりプレミア公開(20:59までティザー映像公開中)

https://youtu.be/e5YYSgIVCYg

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト

https://www.nishinokana.com/tour2025/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/