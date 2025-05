SUPER EIGHT横山裕ソロプロジェクト『ROCK TO YOU』始動！1年間限定の武者修行

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■初ソロアルバム『ROCK TO YOU』のリリース、ファンクラブの発足、ツアー開催も発表!

SUPER EIGHTの横山 裕が、1年間限定のソロプロジェクト『ROCK TO YOU』を立ち上げることを発表した。

グループとしてデビュー20周年という節目を迎えるなか、あえて“武者修行”と銘打った挑戦に踏み出す。

本プロジェクトでは、自身初のソロファンクラブの発足、全国11都市を巡るライブツアーの開催、さらに初のソロアルバムもリリースする。

アルバムタイトルはプロジェクト名と同じ『ROCK TO YOU』で、ロックの日でもある6月9日に、ファミクラオンラインストア限定で発売。リリース情報と合わせて、アーティスト写真とアルバムジャケット写真も公開された。

そして、5月9日24時には、アルバムからのリード曲「ロックスター」が配信リリースされることが決定。

「ロックがしたくて でも出来なくて だから憧れているんだ」と歌いだすこの曲は、横山にとっての“ロック”とは? を描き出す、ストレートかつ等身大の一曲となっている。

未解禁の他の収録曲にも、愚直なまでにまっすぐな言葉が詰まっており、聴く者の心にダイレクトに響くアルバムに仕上がっている。

さらに、アルバム『ROCK TO YOU』は、ファン必携の限定仕様にも注目。

完全生産限定盤は、オリジナルTシャツ&リストバンドが付属したスペシャルグッズ仕様。初回限定盤は、「ロックスター」のMusic Clip、Behind the scenes、撮り下ろしフォトブックがセットになったビジュアル堪能型パッケージとなっている。

プロジェクトの始動と同時に、ソロファンクラブ「ROCK TO YOU」も発足。5月9日12時から入会受付がスタートしており、5月31日までに入会手続き(入金)を完了した人には、早期入会特典として“オリジナルステッカー”がプレゼントされる。

全国ツアー『ROCK TO YOU LIVE TOUR』は、7月26日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに、全国11都市で開催予定。詳細は『ROCK TO YOU』のオフィシャルサイトで。

ギターとの出会いが呼び起こした、遅れてきた“初期衝動”。そのエネルギーは、グループにとってのガソリンとなり、そして横山自身を突き動かす原動力となった。ソロとして、アーティストとして、ひとりの男として。この1年間、横山 裕が見せる“ロック”の現在地を、ぜひ目撃しよう。

リリース情報

2025.05,10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ロックスター」

2025.06.09 ON SALE

ALBUM『ROCK TO YOU』

※ファミクラストア オンライン限定発売

『ROCK TO YOU』プロジェクト公式サイト

https://rock-to-you.jp/

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/13

https://infinity-r.jp/