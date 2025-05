東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、「スティッチ」をモチーフにした「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」

価格:2,500円

販売期間:2025年7月1日〜2025年8月31日

提供時間帯:カフェ&カクテル

エキゾチッククリーム入りココナッツムース ブルーキュラソーゼリーコーヒー または 紅茶

※1日の提供数に限りがあります

2025年7月1日より提供される「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」

「エキゾチッククリーム入りココナッツムース ブルーキュラソーゼリー」とコーヒーまたは紅茶がいただけるセットです☆

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「スティッチ」をモチーフにしたプレートで、立体的に表現されたウクレレがインパクト抜群!

そんなウクレレには「スティッチ」の背中の模様や、ハイビスカス、パイナップルなどのアートも丁寧にデザインされています。

また、ココナッツムースはココナッツの優しい香りが口の中に広がり、ブルーキュラソーゼリーは味も見た目もとっても爽やか◎

プレート全体が南国テイストで、『リロ・アンド・スティッチ』の世界観を表現しています。

キウイやパイナップルも添えられ、トロピカルで色鮮やかなデザートプレート。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ「ハイピリオン・ケーキセットシリーズ」の紹介でした☆

