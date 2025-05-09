¡Ú5/11¤Þ¤Ç¡ÛÊì¤ÎÆü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î²ÖÂ«·¿¤ª²Û»Ò¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡×¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï5·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢²ÖÂ«·¿¤ª²Û»Ò¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡×¤«¤é¡¢Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¥ª¡¼¥É¥ê¡¼³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êì¤ÎÆü¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢²ÖÂ«·¿²Û»Ò¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡×¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ
2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡×¤¬È¯Çä10¼þÇ¯¤Ç½é¤ÎÂç·¿¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤ä¤µ¤·¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë±þ¤¨¤ëÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥¢¥Ö¡¼¥±BOX¡×¡Ê1,800±ß¡Ë¤Ï¡¢²ÖÂ«¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¡£¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë10ËÜÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á¥Ö¡¼¥±BOX¡×¡Ê3,500±ß¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡Ê¥ß¥ë¥¯¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ë³Æ7ËÜ¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤ÎÆü¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ÊÝÎä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ê2,600±ß¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¥¤¥·¥¢¡Ê¥ß¥ë¥¯¡Ë8ËÜ¤È¡¢ÊÝÎä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Êì¤ÎÆü¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇÊÌ
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥°¥ì¥¤¥·¥¢¥Ö¡¼¥±BOX
²Á³Ê¡§1,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ï¥ó¥«¥Á¥Ö¡¼¥±BOX
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§Êì¤ÎÆü¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ÊÝÎä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§2,600±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§Å¹ÊÞ¡§2025Ç¯5·î11Æü¤Þ¤Ç
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§üâÅç²°ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢üâÅç²°²£ÉÍÅ¹¡¢À¾ÉðÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþÅ¹¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÅ¹
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë