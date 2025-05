SUPER EIGHTの横山裕が、1年間限定のソロプロジェクト『ROCK TO YOU』を始動。全国ツアーの開催や初のソロアルバムリリースも決定し、アーティスト写真とアルバムジャケット写真も公開となった。

グループとしてデビュー20周年という節目を迎える中、横山はあえて“武者修行”と銘打った挑戦に踏み出すという。6月9日にリリースするアルバムタイトルは、プロジェクト名と同じ『ROCK TO YOU』となり、ファミクラオンラインストア限定で発売される。

また、5月10日0時にはアルバムからのリード曲「ロックスター」が配信リリース。<ロックがしたくて/でも出来なくて/だから憧れているんだ>と歌いだす本楽曲は、横山にとっての“ロック”とは?を描き出す、ストレートかつ等身大の1曲となっている。未公開の収録曲も、愚直なまでにまっすぐな言葉が詰まっており、聴く者の心にダイレクトに響くアルバムに仕上がっているとのこと。

さらに、完全生産限定盤は、オリジナルTシャツ&リストバンドが付属したスペシャルグッズ仕様に。初回限定盤は、「ロックスター」のミュージッククリップ、『Behind the scenes』、撮りおろしフォトブックがセットになった“ビジュアル堪能型パッケージ”となっている。

加えて、自身初のソロファンクラブ『ROCK TO YOU』も本日5月9日より発足。本日12時より入会受付がスタートしており、5月31日までに入会手続きを完了すると、早期入会特典としてオリジナルステッカーがプレゼントされる。

全国ツアー『ROCK TO YOU LIVE TOUR』は、7月26日の東京 EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに、全国11都市で開催予定。各詳細に関しては、『ROCK TO YOU』オフィシャルページにて。

(文=リアルサウンド編集部)