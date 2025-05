神聖かまってちゃん『THE FIRST TAKE』で披露した「ヨゾラノ流星群」の音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■衝動のままのパフォーマンスが話題に!

神聖かまってちゃんが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)で披露した「ヨゾラノ流星群」の一発撮りパフォーマンス音源「ヨゾラノ流星群 - From THE FIRST TAKE」を5月9日に配信リリースした。

神聖かまってちゃんは、1月31日に『THE FIRST TAKE』に初登場し、「ロックンロールは鳴り止まないっ」をパフォーマンスし、2月には「ヨゾラノ流星群」を披露。衝動のままのパフォーマンスが話題となった。

なお、同チャンネルで披露した「ロックンロールは鳴り止まないっ」のパフォーマンス音源も配信中だ。こちらもぜひチェックしてみよう。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヨゾラノ流星群 - From THE FIRST TAKE」

2025.06.11 ON SALE

ANALOG『友だちを殺してまで。』

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

神聖かまってちゃん OFFICIAL SITE

https://shinseikamattechan.jp/