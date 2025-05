ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ボトルのサイズに合わせてフィットできる、ディズニーデザイン「ボトルホルダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ボトルホルダー」

価格:2,490円(税込)

サイズ:【ショルダー部】最長約125cm、【テープ幅】2cm

主材:ポリエステル、合成皮革

ボトル推奨サイズ:【高さ】20.5cm〜24cm、【径】5.5cm〜9cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ペットボトルにもマイボトルにもセットできるボトルホルダー。

ベルトの長さは調節が可能で、キャラクターのアイコンがポイントのシンプルなデザインになっています!

スポーツを楽しむときや、アウトドア、レジャーなど、飲み物を持っておでかけをする際に重宝しそう。

使わないときはコンパクトになるので持ち歩きにも便利です。

デザインは「ミッキーマウス」と「ベイマックス」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのボトルホルダー。

シックな黒が基調で、老若男女問わず使いやすそう☆

「ミッキーマウス」のハンドモチーフがかわいいアクセントになっています。

ベイマックス

「ベイマックス」デザインのボトルホルダー。

真っ赤なハートを抱えている「ベイマックス」のアイコンがインパクトたっぷり◎

「ベイマックス」のベルトには白が使われています。

セット方法は簡単!

ワンタッチテープで固定できるのでスムーズに装着できます。

© Disney

底のベルトはクロスしてあるのでボトル類が落ちる心配もありません。

飲み物を持ってのおでかけ時に大活躍!

ボトルのサイズに合わせてフィットできる、ディズニーデザイン「ボトルホルダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

