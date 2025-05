歌手・西野カナが9日、新曲「With You」を配信シングルとしてリリース。同日午後9時からミュージックビデオをYouTubeでプレミア公開することがわかった。「With You」は、活動再開後初の全国アリーナツアー初日にサプライズ披露されて話題となった楽曲で、ファンから正式リリースを待ち望む声が多く寄せられていた。楽曲は、相手の少し抜けた一面までも愛おしく思えるような“かけがえのない存在”を歌ったラブソング。切なくもきらめくメロディが印象的な、春にぴったりの1曲となっている。

プレミア公開されるミュージックビデオでは、「大切な人と“どこまで行こう”」をテーマに、バスに揺られる姿やカフェ、フラワーショップ、屋上などを巡る西野の自然体な表情を収録。ビジュアル公開時に話題となった、ウェービーなロングヘア&“ボヘミアン”コーデを合わせた西野の姿も見どころだ。現在はYouTube上でティザー映像も公開中だ。また、全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演が、6月21日、22日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されることが決定。オフィシャル先行予約もスタートしている。