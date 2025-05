ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、大きなアートがインパクトがあってかわいい、ディズニーデザイン「接触冷感のキルトケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「接触冷感のキルトケット」ドナルド&チップ&デール

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:【シングル】約140×190cm

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地(接触冷感面)】ナイロン100%、【詰めもの】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

冒険を楽しむ「ドナルドダック」と「チップ&デール」のアートが施されたキルトケット。

表面の中央には、怒った表情をした「ドナルドダック」の姿が、下部にはそんな「ドナルドダック」の姿を見て笑っている「チップ」と「デール」の無邪気な姿がデザインされています。

© Disney

表面の側地はポリエステル素材を使用。

全体的に落ち着いた色合いなので、どのようなお部屋の雰囲気にも馴染みます☆

© Disney

肌面には、表面と同じアートが総柄で表現されています。

賑やかな総柄デザインで、今にも「ドナルドダック」が怒った声や、きゃぴきゃぴと笑う「チップ」と「デール」の声が聞こえてきそう◎

© Disney

肌面の側地は接触冷感素材でひんやり心地よいのもうれしいポイント!

ほどよい中わた入りでエアコンの風対策にもなります。

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いができるのでいつでも清潔な状態をキープできます。

接触冷感素材でひんやり寝心地アップ!

大きなアートがインパクトがあってかわいい、ディズニーデザイン「接触冷感のキルトケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 表面と肌面にドナルド&チップ&デールのアート入り!ベルメゾン ディズニー「接触冷感のキルトケット」 appeared first on Dtimes.