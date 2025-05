トミカ プレミアムRacing グッド スマイル AMG 2024Ver.】 7月 発売予定 価格:1,980円

タカラトミーは、トミカ「トミカプレミアムRacing グッドスマイル 初音ミク AMG 2024Ver.」を7月に発売する。価格は1,980円。

本製品は、“ファンと共に走るレーシングチーム”をコンセプトに掲げるモータースポーツプロジェクト「初音ミク GTプロジェクト」より、イラストレーターのモグモ氏がデザインした「初音ミク」のレーシングカーを、「トミカプレミアムRacing」で商品化したもの。

左右のドアは開閉する仕様となっており、まるで魔法使いのような初音ミクがボンネットやドアなどに描かれた可愛らしいデザインとなっている。

なお本製品の予約開始は5月30日から予定している。

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト

AMG “Mercedes-Benz”and are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG. They are used by TOMY Company, Ltd. under license.

※写真は試作品です。実際の製品とは仕様、デザインが若干異なる場合がございます。