上方落語界の重鎮・若手勢ぞろい「第六回大阪落語祭」8・26から6日間にわたり開催【概要】
大阪国際文化芸術プロジェクト「第六回大阪落語祭」が8月26日〜31日、大阪市中央区の国立文楽劇場で開催される。
【写真】新作落語330作以上！…今もなお新作を作り続ける桂文枝
主催の大阪文化芸術事業実行委員会は、大阪・関西万博開催時を中心に、大阪の文化芸術の魅力発信を強化する「大阪国際文化芸術プロジェクト」を実施している。大阪弁などの上方言葉を用いて繰り広げられる「上方落語」は、発祥から300年の歴史を有し、移りゆく時代と共に進化し、大阪を代表する伝統芸能のひとつ。
「第六回大阪落語祭」では、東西の金看板から次代を担う上方の若手落語家までが一堂に会する。また連日開催される寄席では、次代を担う中堅噺家が大トリを務める。上方落語の魅力を大阪から全国に向けて発信し、天満天神繁昌亭や動楽亭などへの誘客にもつなげる。
【概要】
■「第六回大阪落語祭初日文楽劇場公演」
日程：2025年8月26日(火)
時間：18：30開場／19：00開演
料金：6000円（前売・当日共／全席指定）
出演：
＜高座＞笑福亭喬介、桂米團治、桂文珍
＜仲入＞口上、桂南光、桂文枝
＜口上＞笑福亭銀瓶、桂南天、桂米紫、桂春蝶、桂かい枝、林家菊丸、桂吉弥、笑福亭喬若、笑福亭鉄瓶、月亭方正 司会・笑福亭仁智
■「第六回大阪落語祭『立秋大吉寄席』」
日程：2025年8月27日(水)〜8月31日(日)
時間：8月27日(水)〜29日(金)
（1）13：30開場／14：00開演・（2）18：30開場／19：00開演
8月30日(土)〜31日(日)※31日(日)は（1）のみ
（1）10：30開場／11：00開演・（2）14：30開場／15：00開演・（3）18：30開場／19：00開演
料金：5000円（前売・当日共／全席指定）
出演：
・8月27日(水)
（1）月亭希遊、笑福亭笑利、桂南光
＜仲入＞林家たい平、笑福亭喬若
（2）笑福亭喬路、桂文五郎、桂雀三郎
＜仲入＞立川談春、林家菊丸
・8月28日(木)
（1）桂弥壱、笑福亭呂好、月亭八方
＜仲入＞立川志らく、桂春蝶
（2）桂健枝郎、桂弥っこ、笑福亭鶴光
＜仲入＞柳家喬太郎、月亭方正
・8月29日(金)
（1）笑福亭呂翔、桂米輝、桂文珍
＜仲入＞桂宮治、桂米紫
（2）笑福亭喬龍、桂慶治朗、笑福亭仁智
＜仲入＞柳家さん喬、桂吉弥
・8月30日(土)
（1）桂天吾、桂三実、桂福團治
＜仲入＞春風亭昇太、桂かい枝
（2）桂源太、笑福亭生寿、笑福亭鶴瓶
＜仲入＞柳亭市馬、桂南天
（3）桂八十助、桂治門、笑福亭福笑
＜仲入＞柳家三三、笑福亭銀瓶
・8月31日（日）
（1）桂笑金、露の紫、桂米團治
＜仲入＞柳家花緑、笑福亭鉄瓶
■「第六回大阪落語祭大千穐楽公演」
日程：2025年8月31日(日)
時間：14：30開場／15：00開演
料金：3500円（前売・当日共／全席指定）
出演：
＜司会＞桂米團治、近藤夏子
＜高座＞笑福亭喬明、桂米之助、桂文三
＜100秒小噺＞桂春之輔、桂鯛蔵、笑福亭松五、桂二乗、桂咲之輔、桂ちきん、月亭天使、桂小留、月亭遊真、桂りょうば
＜高座＞桂小鯛、桂吉坊、笑福亭松喬
＜100秒小噺＞笑福亭由瓶、桂しん吉、笑福亭呂竹、桂吉の丞、桂福丸、桂團治郎、桂小梅、笑福亭大智、桂おとめ、月亭柳正
＜大喜利＞月亭八方、桂小文枝、桂三歩、桂楽珍、笑福亭生喬、笑福亭風喬、桂力造、桂佐ん吉、森乃石松、桂惣兵衛
【写真】新作落語330作以上！…今もなお新作を作り続ける桂文枝
主催の大阪文化芸術事業実行委員会は、大阪・関西万博開催時を中心に、大阪の文化芸術の魅力発信を強化する「大阪国際文化芸術プロジェクト」を実施している。大阪弁などの上方言葉を用いて繰り広げられる「上方落語」は、発祥から300年の歴史を有し、移りゆく時代と共に進化し、大阪を代表する伝統芸能のひとつ。
【概要】
■「第六回大阪落語祭初日文楽劇場公演」
日程：2025年8月26日(火)
時間：18：30開場／19：00開演
料金：6000円（前売・当日共／全席指定）
出演：
＜高座＞笑福亭喬介、桂米團治、桂文珍
＜仲入＞口上、桂南光、桂文枝
＜口上＞笑福亭銀瓶、桂南天、桂米紫、桂春蝶、桂かい枝、林家菊丸、桂吉弥、笑福亭喬若、笑福亭鉄瓶、月亭方正 司会・笑福亭仁智
■「第六回大阪落語祭『立秋大吉寄席』」
日程：2025年8月27日(水)〜8月31日(日)
時間：8月27日(水)〜29日(金)
（1）13：30開場／14：00開演・（2）18：30開場／19：00開演
8月30日(土)〜31日(日)※31日(日)は（1）のみ
（1）10：30開場／11：00開演・（2）14：30開場／15：00開演・（3）18：30開場／19：00開演
料金：5000円（前売・当日共／全席指定）
出演：
・8月27日(水)
（1）月亭希遊、笑福亭笑利、桂南光
＜仲入＞林家たい平、笑福亭喬若
（2）笑福亭喬路、桂文五郎、桂雀三郎
＜仲入＞立川談春、林家菊丸
・8月28日(木)
（1）桂弥壱、笑福亭呂好、月亭八方
＜仲入＞立川志らく、桂春蝶
（2）桂健枝郎、桂弥っこ、笑福亭鶴光
＜仲入＞柳家喬太郎、月亭方正
・8月29日(金)
（1）笑福亭呂翔、桂米輝、桂文珍
＜仲入＞桂宮治、桂米紫
（2）笑福亭喬龍、桂慶治朗、笑福亭仁智
＜仲入＞柳家さん喬、桂吉弥
・8月30日(土)
（1）桂天吾、桂三実、桂福團治
＜仲入＞春風亭昇太、桂かい枝
（2）桂源太、笑福亭生寿、笑福亭鶴瓶
＜仲入＞柳亭市馬、桂南天
（3）桂八十助、桂治門、笑福亭福笑
＜仲入＞柳家三三、笑福亭銀瓶
・8月31日（日）
（1）桂笑金、露の紫、桂米團治
＜仲入＞柳家花緑、笑福亭鉄瓶
■「第六回大阪落語祭大千穐楽公演」
日程：2025年8月31日(日)
時間：14：30開場／15：00開演
料金：3500円（前売・当日共／全席指定）
出演：
＜司会＞桂米團治、近藤夏子
＜高座＞笑福亭喬明、桂米之助、桂文三
＜100秒小噺＞桂春之輔、桂鯛蔵、笑福亭松五、桂二乗、桂咲之輔、桂ちきん、月亭天使、桂小留、月亭遊真、桂りょうば
＜高座＞桂小鯛、桂吉坊、笑福亭松喬
＜100秒小噺＞笑福亭由瓶、桂しん吉、笑福亭呂竹、桂吉の丞、桂福丸、桂團治郎、桂小梅、笑福亭大智、桂おとめ、月亭柳正
＜大喜利＞月亭八方、桂小文枝、桂三歩、桂楽珍、笑福亭生喬、笑福亭風喬、桂力造、桂佐ん吉、森乃石松、桂惣兵衛