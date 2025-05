【「別冊少年マガジン」6月号】 5月9日 発売 価格:770円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ雑誌「別冊少年マガジン(以下、別マガ)」6月号を5月9日に発売した。価格は770円。デジタル版も同時発売されている。

巻頭カラーはTVアニメ化が決定した「29歳独身中堅冒険者の日常」。ティザービジュアルやキャスト、スタッフの情報を誌面で公開している。さらに最新19巻が本日発売する。これを記念して、特製ミニシール30種セットが50名に当たるキャンペーンを実施する。応募の詳細は、本誌に掲載されている。

【「29歳独身中堅冒険者の日常」あらすじ】

仕事でダンジョンに潜った冒険者・ハジメは、スライムに飲み込まれそうになっていた少女・リルイを助ける。身寄りのない彼女を放っておけず、仲間にすることにしたが、リルイは「ただの」少女ではなかった!? アラサー独身冒険者・ハジメ、かくして少女を世話することになりました!!

最新刊となる19巻は本日発売

センターカラーには、新連載の「人生逆転ダンジョン」、「ブルーロック-EPISODE 凪-」と「ふらいんぐうぃっち」がそれぞれ登場している。「人生逆転ダンジョン」は知識で無双する下克上ハーレムマンガ。

「ブルーロック-EPISODE 凪-」のカラーページは、こどもの日に合わせた超キュートな凪の描き下ろしイラスト。さらに最新7巻が5月16日に発売されることを記念して、センターカラーイラストを使用したクリアファイルを抽選で50名にプレゼントする企画も掲載されている。

最新刊となる19巻は5月16日発売

最新刊7巻は本日発売

「ふらいんぐうぃっち」は14巻が6月9日に発売予定。これを記念して、センターカラーイラストを使用した特製アクリルスタンドが30名に当たるキャンペーンを本誌で実施する。

最新刊となる19巻は本日発売

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.