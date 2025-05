【リボルテック アメイジング・ヤマグチ かすみ】 2026年1月発売予定 価格:11,100円 【リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』 Ver.】 2026年1月発売予定 価格:12,100円

海洋堂はアクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ かすみ」と「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』 Ver.」を2026年1月に発売する。価格はかすみが11,100円。ハヤブサが12,100円。予約は5月16日より。

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ かすみ」はゲーム『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』で登場する漆黒の忍装束「常世桜」をまとった姿で立体化。なびいた状態と交換可能なマントには、その名の通り美しい桜の紋様もプリントで再現してある。全身可動は、深く身を屈める忍者アクションに合わせて設計されており、凛々しい顔立ちには、瞳可動ギミックも搭載している。

【かすみ】

「リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ 『NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge』 Ver.」はゲーム内で登場する“殺戮の凶手”の呪いに侵蝕された右腕も再現。呪いのない状態の通常の右腕パーツとの交換も可能。武装には共通の龍剣と手裏剣に加え、新規武装「エクリプスサイズ」と「無想新月棍」が付属。

【リュウ・ハヤブサ】

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.