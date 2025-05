【「Q VILLAGE」「COLLEKAZARO」「SPARK Fig」「LEGACYSOUL」】 5月9日 発表

タカラトミーは、ハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」より新たな4つのシリーズ「Q VILLAGE」「COLLEKAZARO」「SPARK Fig」「LEGACYSOUL」を発表した。

今回発表された内容では、キュートでクールなデフォルメフォーマット「Q VILLAGE」、コレクタブルフィギュア「COLLEKAZARO」、スケール・ノンスケールフィギュア「SPARK Fig」、過去の人気プロダクトを新設計でリファインした「LEGACYSOUL」の4シリーズが、新たに「T-SPARK」に加わる。

「Q VILLAGE(キュービレッジ)」は、ビークルとキャラクターをセットにし、キュートでクールな世界を提案するデフォルメフォーマットシリーズとなっており、第1弾は映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズと、第2 弾は映画「ワイルド・スピード」シリーズとのコラボ商品を予定している。

「COLLEKAZARO(コレカザロ)」は、キャラクターコンテンツとコラボした3.75インチ(約10cm)のコレクタブルフィギュアシリーズとなっており、第1弾はTV アニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボ商品を予定している。

「SPARK Fig(スパークフィグ)」は、アニメキャラクターなどをスケール・ノンスケールなど様々なサイズで展開するフィギュアシリーズとなっており、第1弾はTV アニメ「プリンセッション・オーケストラ」のフィギュアを予定している。

「LEGACYSOUL(レガシーソウル)」は、過去人気プロダクトに新たな機構を加えて現代的にリファインした商品を展開するシリーズとなっており、第1弾は「ミクロマン」、第2 弾は「スーパービーダマン」の商品化を予定している。

各シリーズの商品は、6月より同社通販サイト「タカラトミーモール」にて順次予約受付を開始する予定であるほか、5月14日より開催される「第63回 静岡ホビーショー」にて初お披露目を行なう予定をしている。

「Q VILLAGE」

映画・アニメの作品に登場するビークルとキャラクターをセットにし、キュートでクールな世界を提案するデフォルメフォーマットシリーズ。

1979年に誕生、1980年に“チョロチョロ走るキュートな車”として発売した「チョロQ」で培ったデフォルメデザインから派生し、新たな提案としてミニフィグを一緒にセットにすることで、“飾る楽しさ”や“乗せる楽しみ”を提案していく。「リアルスケールには無い、オリジナリティある世界観」で自分だけのデフォルメワールドが作れるのも魅力の一つとなっている。

「COLLEKAZARO」

漫画やアニメといった人気キャラクターコンテンツとコラボレーションしたコレクタブルフィギュアシリーズ。

ブリスター仕様パッケージ(透明のパッケージ)に入った3.75インチ(約10cm)のフィギュアのため、カバンやポケットに入れて持ち歩き、お気に入りのスポットで「さぁ、コレかざろ!」とディスプレイを楽しむことができる。第1弾は大人気TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボ商品を展開し、今後も多彩なキャラクターとのコラボも予定している。

「SPARK Fig」

アニメキャラクターなどを活かし、綺麗、可愛い、を表現したフィギュアをスケール・ノンスケールなど様々なサイズで展開するシリーズ。

第1弾は、TVアニメ「プリンセッション・オーケストラ」の主人公「プリンセス・リップル」をフィギュア化し、全高は約18cmで、劇中に登場するリップルのイメージを忠実に再現している。

「LEGACYSOUL」

かつて子どもたちが熱狂した駆動、可動、変形、そして衝撃。そんなプロダクトに新たな機構を加えて現代的にリファインし、商品展開するシリーズ。ユーザーの記憶(思い出)に眠るプロダクトが、最新技術で進化する。

第1弾「ミクロマンコマンド1号」

第2弾「ビーダマン」

「第63回 静岡ホビーショー」で初お披露目

開催期間:2025年5月14日~5月18日 開催場所:ツインメッセ静岡(静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10)

【見どころ】

新シリーズ「Q VILLAGE」「COLLEKAZARO」「SPARK Fig」「LEGACYSOUL」を初お披露目 「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズ30周年記念として、ゾイドやトランスフォーマーとのコラボを発表 「トランスフォーマー」「ZOIDS」「ダイアクロン」トリプルコラボ商品「SHIELD-D-PRIME(シールドディープライム)」商品初展示

