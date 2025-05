夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、物語を紡ぐ映像とともに、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏で披露する豪華ライブエンターテイメント「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの」

2025年は、『白雪姫』と『アナと雪の女王2』の楽曲をたっぷりお届け!

今回は、そんな「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」のコンサートグッズを紹介していきます。

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」コンサートグッズ

オンライン販売期間:2025年5月12日(月)12:00〜7月6日(日)23:59まで ※5月12日(月)以降随時発送となります。到着日は商品ページをご確認ください。

販売店舗:HMV&BOOKS online、各会場

※商品がなくなり次第、販売終了となります

オーケストラのコンサートが初めての小学生以上のお子さんから、日本語吹替版の映画やテーマパークなどに親しみのある大人まで、日本語歌詞・歌唱によりピュアな心で楽しめる、感動的な音楽体験ができる「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの」

5回目を迎える2025年は、1937年にアメリカ公開された世界初の長編カラーアニメーション映画『白雪姫』と、2019年に公開し世界的大ヒットを記録した『アナと雪の女王2』の楽曲をたっぷりとお届けするプログラムになっています。

プログラム作品に登場するキャラクターや、描き起こしアートなどがデザインされたグッズが各会場とオンラインで販売されます。

クリアトートバッグ

価格:12,500円(税込)

サイズ:

アウターバッグ:約幅23cm 高さ20cm 奥行き10.5cm

持ち手長さ:約36cm

インナーバッグ:約幅20cm 高さ19cm 奥行き 7cm

ショルダー紐長さ:約70cm から 130cm

『アナと雪の女王2』デザインの4wayクリアトートバッグ。

エルサと水の精霊・ノックが印象的なアートと、背面には火の精霊・サラマンダーをデザイン。

インナーバッグには手を取り合うアナとエルサが描かれています。

ショルダーは取り外し可能で、インナーバッグのみの使用もOK。

表面と内装面でバイカラーの色遊びを楽しめる、こだわりのバッグです。

パンフレット

価格:2,800円(税込)

サイズ:A4サイズ/全56ページ/約幅33cm 長さ22cm

コンサートの魅力を1冊にまとめたパンフレット。

キラキラ感が目をひくケース入り。

まるで『白雪姫』の映画冒頭をのような豪華さです。

パンフレット本誌にはコンサートの見どころをたっぷり収録!

ファンシーカラー★ダイヤモンド・ライト

価格:3,600円(税込)

サイズ:約幅15cm 長さ55cm

光の美しさを大切にしている「ディズニー・オン・クラシック」には欠かせないオリジナル・ペンライト。

オーケストラやヴォーカリストたちと一緒に光を灯して、盛り上がれる定番グッズです。

今回は大人っぽいオレンジのカラーで登場☆

リール付きパスケース

価格:2,800円(税込)

サイズ:(パスケース)約幅7cm 長さ10cm 厚み0.5cm/(リール)長さ約30cm

『アナと雪の女王2』デザインのリール付きパスケース。

淡いブルーのカラーです。

美しい氷をモチーフにしたストラップ付き。

ステーショナリーセット

価格:1,800円(税込)

サイズ:(ボールペン)約14.4cm 直径1.2cm/(A4クリアファイル)約幅22×高さ31cm

クリアファイルとボールペンのセット。

クリアファイルは『白雪姫』と『アナと雪の女王2』のデザイン。

ボールペンはミッキーマウスのデザインになっています。

巾着セット

価格:2,500円(税込)

サイズ:(ミッキー)約W24×H30cm/(白雪姫)約W18×H24cm

大小の巾着2枚セット。

大サイズは色鮮やかなミッキーマウスのデザイン。

小サイズは『白雪姫』が描かれています。

ハンドタオル

価格:1,200円(税込)

サイズ:約25×25cm

『アナと雪の女王2』デザインのハンドタオル。

見つめ合い手を取り合うアナとエルサのシルエットがおしゃれ☆

Tシャツ

価格:3,600円(税込)

サイズ:(Mサイズ)身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm/(Lサイズ)身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」デザインのTシャツ。

フロント面には今回のテーマ『白雪姫』や『アナと雪の女王2』に関連するアートやミッキーマウスのシルエットをデザイン。

バックはツアースケジュールが書かれていて、記念にぴったりのコンサートグッズです。

【会場限定商品】カプセルトイ(ピンバッジ)

価格:500円(税込)

会場だけで購入できるカプセルトイ(ピンバッジ)。

たくさん集めて並べると花びらをモチーフにした形に!

ミッキーマウス、『白雪姫』、『アナと雪の女王2』から全8種類のデザインが登場します。

※こちらの商品はオンラインでの販売はございません。

『白雪姫』と『アナと雪の女王2』モチーフのコンサートグッズ。

会場で実物をチェックしてみてくださいね!

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」コンサートグッズの紹介でした。

