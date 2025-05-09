ËÌÀî·Ê»Ò¡¢4ºÐÌ¼¤Ëà¤ªÃåÂØ¤¨Æþ¤ìá¤ò¼êºî¤ê¡ªÌ¼¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¤Î¿§¡×¡õÄìÌÌ¤Ï¿À¸Í¤æ¤«¤ê¤ÎÊÁ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢4ºÐ¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿à¤ªÃåÂØ¤¨¤òÆþ¤ì¤ëÂÞá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢ºî¤Ã¤¿¼êÄó¤²¤ËÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¼êºî¤ê¡ª4ºÐÌ¼¤Îà¤ªÃåÂØ¤¨Æþ¤ìá¡£ÄìÌÌ¤Ï¿À¸Í¤æ¤«¤ê¤Î¡Ä
X¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¼êºî¤ê¥°¥Ã¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÀî¤µ¤ó¡£º£²óºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤â¤ò¥¥å¥Ã¤È·ë¤ó¤Ç³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤¤ë¶ÒÃåÂÞ¡£ÀÖ¤Î¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Ë¾®¤Ö¤ê¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÄìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¼¸Ë¤¬È¯¾Í¤Î»Ò¶¡Éþ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¿À¸Í¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤À¡Á¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊÂ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¼¤Ï¿å¿§¤È¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¤Î¿§¤Ê¤Î¤ÇÀÖ¤â¹¥¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï2003Ç¯¤Ë¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ç¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¤³¤È²ÐÌî¥ì¥¤Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤³¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯1·î¤ËDAIGO¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2020Ç¯9·î¤ËÂè°ì»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯1·î¤ËÂèÆó»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£