地上50メートルにある天空の庭で、はしまき・粉もん・希少な大阪産黒毛和牛まで、お祭り定番フードや大阪の味覚にセントレジスのアレンジを利かせたメニューを味わう夏の夜が愉しめます☆

セント レジス ホテル 大阪「セントレジス シャンパン&ビアガーデン - Osaka Matsuri 祭 -」

期間:2025年5月30日(金)〜11月2日(日)

時間:17:30〜22:30 (L.O. 22:00)

場所:「天空の庭」 12階

予約・問い合わせ:セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659(10:00〜19:00)

ホテル12階の日本庭園「天空の庭」にて、日本の夏を満喫する「Matsuri/祭」をテーマにした「セントレジス シャンパン&ビアガーデン」が楽しめます!

2025年大阪・関西万博の開催都市であり、アメリカの有力紙ニューヨーク・タイムズでも「2025年に行くべき52カ所」に選出され、大注目の大阪。

有名な天神祭や淀川花火大会などと並び、夏の風物詩として人気のビアガーデンは、セント レジス ホテル 大阪でも毎年開催されています。

「Matsuri/祭」がテーマの2025年は、お祭りで人気の定番メニューや食い倒れの街・大阪グルメが登場。

関西の食材を使い、セント レジス ホテル 大阪のシェフが、セントレジスならではの洗練された料理に仕立てて用意されます☆

都会の喧騒から離れ、心地よい夏の風が吹き抜ける地上50メートルの日本庭園「天空の庭」で過ごす、洗練された夏の夜。

食い倒れの街・大阪ならではの、夏祭りを愉しむようにグルメとお酒を味わえる場所です!

(上から)「大阪ミニバーガー」「スモークサーモントラウトのクレープ セントレジス風はしまき」「揚げたこ焼き」

料金・メニュー:

ビバレッジフリーフロープラン【枯山水】1人 6,000円(税・サ込)内容:フリーフロー90分(カクテル、ハイボール、赤白ワイン、ビール、ソフトドリンク)【天空の庭】1人 11,000円(税・サ込)内容:フリーフロー90分(シャンパン、日本酒、カクテル、ハイボール、赤白ワイン、ビール、ソフトドリンク)フード+ビバレッジフリーフロープラン【神楽】1人 13,000円(税・サ込)内容:フリーフロー90分(シャンパン、日本酒、カクテル、ハイボール、赤白ワイン、ビール、ソフトドリンク)、アミューズ、冷前菜、温前菜【華山車】1人 15,000円(税・サ込)内容:フリーフロー90分(シャンパン、日本酒、カクテル、ハイボール、赤白ワイン、ビール、ソフトドリンク)、アミューズ、冷前菜、温前菜、メイン、〆の一品セミプライベートプラン1人 15,000円(税・サ込) ※南側テラス席にて、20名以上から内容:フリーフロー90分(日本酒、スパークリングワイン、カクテル、ワイン、ビール、ソフトドリンク)、料理はブッフェスタイルで用意

アラカルトメニュー:

冷前菜・冷やしきゅうりとトマトのカプレーゼ 1,000円(税・サ込)・魚介の和風エスカベッシュ 1,250円(税・サ込)・ポークリエット バゲット 1,500円(税・サ込)・スモークサーモントラウトのクレープ セントレジス風はしまき 2,000円(税・サ込)・夏野菜おでん 3,500円(税・サ込)・なにわ黒牛のローストビーフと水菜のサラダ 3,800円(税・サ込)温前菜・揚げたこ焼き 1,500円(税・サ込)・トルネードポテト スパイシーガーリック風味 1,800円(税・サ込)・イカ焼きパニーニ 2,200円(税・サ込)・チューリップのフライドチキン 3,000円(税・サ込)・串カツ盛り合わせ ヘルメスソース 3,500円(税・サ込)・大阪ミニバーガー 3,800円(税・サ込)メイン・鶏モモ肉と野菜の串焼き 3,500円(税・サ込)・烏賊の姿焼き テリヤキソース 3,800円(税・サ込)・オマール海老のケイジャン焼き レモン 6,500円(税・サ込)・なにわ黒牛のステーキ 山葵 トリュフ塩 150g 14,000円(税・サ込)〆・なにわ黒牛のそばめし 2,500円(税・サ込)・大阪名物かすうどん 2,800円(税・サ込)・一口稲荷寿司3種 〜鰻・蟹・鯖〜 3,500円(税・サ込)スイーツ・アイスクリームカップ(バニラ チョコレート 抹茶) 1,200円(税・サ込)・冷やしおしるこ 1,800円(税・サ込)・フルーツフラッペ 2,200円(税・サ込)・フルーツの盛り合わせ 2,400円(税・サ込)

※宿泊者を除き、アラカルト注文にはチャームチャージとして1人660円が別途必要です

※雨天中止、または室内の別会場にて対応します

「たこ焼き」は、屋台の定番メニューであり、大阪のソウルフードとしても人気。

「シャンパン&ビアガーデン - Osaka Matsuri 祭 -」では、チーズを加えた濃厚なオランデーズソースに、トリュフとマデラワインが芳醇に香るソースを重ねた「揚げたこ焼き」が登場します。

「スモークサーモントラウトのクレープ セントレジス風はしまき」は、関西地方のお祭りで定番の“はしまき”を洋風テイストで提供。

クレープとスモークサーモンを使い、セントレジスらしくアレンジされます。

(左から)「一口稲荷寿司3種」「夏野菜おでん」

ほかにも、イカ焼きをチャバタと合わせて愉しむ「イカ焼きパニーニ」や、昆布とかつおの旨味を感じる優しい味わいの「夏野菜おでん」などが登場。

「大阪ミニバーガー」は、バンズに見立てたアボカド入りのお好み焼きで、旨味溢れる和牛パテを挟んでいます。

大阪名物“幻のソース”で味わう「串カツ盛り合わせ ヘルメスソース」や、南大阪の食文化として有名な「油かす」をトッピングした「大阪名物かすうどん」などのソウルフードにも注目。

鰻・蟹・鯖を美しく盛り付けた「一口稲荷寿司」も登場し、大阪ならではの味覚に洗練さを融合させた、セントレジスだからこそ体験できる数々の料理が愉しめます☆

また、注目メニューとして、大阪の銘柄牛「なにわ黒牛」を前菜・メイン・〆のメニューで用意。

「なにわ黒牛のステーキ 山葵 トリュフ塩」「ヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル・ブリュット」

「なにわ黒牛」は月に数頭しか出荷されず、2019年に開催した『G20大阪サミット』の晩餐会で振る舞われた銘柄牛です。

「なにわ黒牛のローストビーフと水菜のサラダ」、旨味を存分に堪能する「なにわ黒牛のステーキ 山葵 トリュフ塩」、〆には「なにわ黒牛のそばめし」を用意。

希少な大阪の銘柄牛を味わえるチャンスです!

ドリンクには、創業250年の歴史を誇るフランスのシャンパーニュメゾン「ヴーヴ・クリコ」から「ヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル・ブリュット」を用意。

セントレジス創業の地・ニューヨーク州に最先端の酒造を有する高級日本酒ブランド「獺祭」からは、純米大吟醸やにごりスパークリング、焼酎などがセレクトされます。

その他ビール・ワイン・カクテルなど、料理と相性の良い、お祭り気分を盛り上げるドリンクセレクションが揃います☆

大阪らしいメニューに洗練されたアレンジを加えたメニューと珠玉のドリンクセレクションを、夏まつり気分で堪能。

セント レジス ホテル 大阪の「セントレジス シャンパン&ビアガーデン - Osaka Matsuri 祭 - 」は、2025年5月30日〜11月2日まで開催です!

