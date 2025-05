【「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025」大阪会場】 開催日:5月10日10時~19時 会場:梅田サウスホール

「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025」

フロム・ソフトウェアは、5月10日に開催を予定しているイベント「FROMSOFTWARE GAMES EVENT Spring 2025」大阪会場について、入場受付方法を一部変更した。

本イベントは5月30日に発売を予定している協力型サバイバルアクション「ELDEN RING NIGHTREIGN」の試遊や、フロム・ソフトウェアの作品にまつわる展示などを行なうイベント。大阪会場の実施に先駆けて5月6日には東京会場が開催されたが、入場規制などが行なわれた。

大阪会場はこれを受けて実施前に入場受付が一部変更。キャンセル待ち整理券の配布や、注意点などがまとめられている。なお、イベントの受付開始時刻は9時となっている。

(C) 1994-2025 FromSoftware, Inc. All rights reserved.